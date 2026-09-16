AEGEAN: Συντηρητικός σχεδιασμός για έναν «δύσκολο» χειμώνα - Με διπλάσιο κόστος καυσίμων τα επόμενα 2-3 τρίμηνα
AEGEAN: Συντηρητικός σχεδιασμός για έναν «δύσκολο» χειμώνα - Με διπλάσιο κόστος καυσίμων τα επόμενα 2-3 τρίμηνα
Αναπροσαρμογή κι επαναξιολόγηση του σχεδιασμού λόγω Μέσης Ανατολής ακόμη και σε εβδομαδίαια βάση, σύμφωνα με τον κ. Ευτύχη Βασιλάκη
«Σε κάθε περίπτωση, με τον έναν ή άλλο τρόπο, η AEGEAN θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα τελευταία χρόνια ανά πενταετία έχουμε αντιμετωπίσει μεγάλες κρίσεις και τώρα, για το επόμενο διάστημα των 4- 8 μηνών, σκοπεύουμε να επανεξετάζουμε και να επαναξιολογούμε το σχεδιασμό μας ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση, αξιοποιώντας όλη τη δημιουργικότητά μας».
Αυτά επεσήμανε χθες η διοίκηση της AEGEAN στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου με τον πρόεδρο κ. Ευτύχη Βασιλάκη να επισημαίνει ότι το 2027 η εταιρεία δεν προτίθεται ουσιαστικά, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προχωρήσει σε αύξηση της χωρητικότητας, επανεξετάζοντας δρομολόγια και συχνότητες σε προορισμούς και προχωρώντας, όχι μόνο σε προσθήκες, αλλά και σε περικοπές εφόσον χρειαστεί.
Ερωτηθείς για τον ανταγωνισμό, ανέφερε ότι αντίστοιχη «πειθαρχημένη και συνετή» πολιτική θεωρεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αεροπορικές με τις πρώτες ανακοινώσεις από μεγάλους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς να παραπέμπουν ακριβώς σε αυτό εν όψει της χειμερινής περιόδου. «Ωστόσο σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι πιο επιθετικός σε προορισμούς και δρομολόγια που έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον για τον όμιλο, η AEGEAN σκοπεύει να προστατέψει το “χώρο” της κι έχει την ικανότητα να θωρακίσει τα μερίδιά της».
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Αυτά επεσήμανε χθες η διοίκηση της AEGEAN στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου με τον πρόεδρο κ. Ευτύχη Βασιλάκη να επισημαίνει ότι το 2027 η εταιρεία δεν προτίθεται ουσιαστικά, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προχωρήσει σε αύξηση της χωρητικότητας, επανεξετάζοντας δρομολόγια και συχνότητες σε προορισμούς και προχωρώντας, όχι μόνο σε προσθήκες, αλλά και σε περικοπές εφόσον χρειαστεί.
Ερωτηθείς για τον ανταγωνισμό, ανέφερε ότι αντίστοιχη «πειθαρχημένη και συνετή» πολιτική θεωρεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αεροπορικές με τις πρώτες ανακοινώσεις από μεγάλους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς να παραπέμπουν ακριβώς σε αυτό εν όψει της χειμερινής περιόδου. «Ωστόσο σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι πιο επιθετικός σε προορισμούς και δρομολόγια που έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον για τον όμιλο, η AEGEAN σκοπεύει να προστατέψει το “χώρο” της κι έχει την ικανότητα να θωρακίσει τα μερίδιά της».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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