Ελλάδα και Αλβανία έκαναν τη διαφορά στα «Airbnb» το καλοκαίρι με ράλι 11,8% στις τιμές

Η μέση ημερήσια τιμή έφτασε στα 195 ευρώ για τη χώρα μας, σύμφωνα με τη μελέτη της AirDNA