Ελλάδα και Αλβανία έκαναν τη διαφορά στα «Airbnb» το καλοκαίρι με ράλι 11,8% στις τιμές
Ελλάδα και Αλβανία έκαναν τη διαφορά στα «Airbnb» το καλοκαίρι με ράλι 11,8% στις τιμές
Η μέση ημερήσια τιμή έφτασε στα 195 ευρώ για τη χώρα μας, σύμφωνα με τη μελέτη της AirDNA
Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026, με την Ελλάδα και την Αλβανία μάλιστα να ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύμφωνα με τη μελέτη της γνωστής εταιρείας αναλύσεων δεδομένων βραχυχρόνιας μίσθωσης AirDNA, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 11,8% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 195 ευρώ για τη χώρα μας «χωρίς μάλιστα η άνοδος αυτή να συνοδευτεί από υποχώρηση της πληρότητας», όπως σχολιάζεται χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η πληρότητα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στο 70,9%, γεγονός που διαφοροποιεί την Ελλάδα από την πλειονότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών: Μεταξύ των 20 μεγαλύτερων αγορών βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη, μόνο η Ελλάδα και η Αλβανία κατάφεραν να διατηρήσουν την πληρότητά τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μέση ημερήσια τιμή τον Αύγουστο ήταν στα 160 ευρώ και συνολικά για το καλοκαίρι λίγο χαμηλότερα, στα 157 ευρώ.
Για την Ελλάδα, ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών και σταθερής ζήτησης οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των εσόδων ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR). Ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 11,9%, στα 138 ευρώ, επίδοση υπερδιπλάσια της μέσης ευρωπαϊκής αύξησης, η οποία διαμορφώθηκε στο 5,5%. «Ουσιαστικά, η αύξηση των εσόδων προήλθε εξ ολοκλήρου από την άνοδο των τιμών, καθώς οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κατάφεραν να χρεώσουν περισσότερο χωρίς να χάσουν πληρότητα». Στο κομμάτι της προσφοράς, στην Ελλάδα οι διαθέσιμες καταχωρήσεις μειώθηκαν το καλοκαίρι κατά 2,1% στις 160.615.
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Σύμφωνα με τη μελέτη της γνωστής εταιρείας αναλύσεων δεδομένων βραχυχρόνιας μίσθωσης AirDNA, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 11,8% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 195 ευρώ για τη χώρα μας «χωρίς μάλιστα η άνοδος αυτή να συνοδευτεί από υποχώρηση της πληρότητας», όπως σχολιάζεται χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η πληρότητα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στο 70,9%, γεγονός που διαφοροποιεί την Ελλάδα από την πλειονότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών: Μεταξύ των 20 μεγαλύτερων αγορών βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη, μόνο η Ελλάδα και η Αλβανία κατάφεραν να διατηρήσουν την πληρότητά τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μέση ημερήσια τιμή τον Αύγουστο ήταν στα 160 ευρώ και συνολικά για το καλοκαίρι λίγο χαμηλότερα, στα 157 ευρώ.
Για την Ελλάδα, ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών και σταθερής ζήτησης οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των εσόδων ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR). Ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 11,9%, στα 138 ευρώ, επίδοση υπερδιπλάσια της μέσης ευρωπαϊκής αύξησης, η οποία διαμορφώθηκε στο 5,5%. «Ουσιαστικά, η αύξηση των εσόδων προήλθε εξ ολοκλήρου από την άνοδο των τιμών, καθώς οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κατάφεραν να χρεώσουν περισσότερο χωρίς να χάσουν πληρότητα». Στο κομμάτι της προσφοράς, στην Ελλάδα οι διαθέσιμες καταχωρήσεις μειώθηκαν το καλοκαίρι κατά 2,1% στις 160.615.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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