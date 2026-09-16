Πιερρακάκης για τις τιμές στα καύσιμα: Έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν

«Η Ελλάδα είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να στηρίξει την κοινωνία», δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Σχετικά με την μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ ανέφερε ότι «τους φόρους είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια»





«Θα έχουμε μιαέχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Οι διεθνείς κρίσεις δεν είναι στο χέρι μας, το πως απαντάμε σε αυτές είναι» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1 FM.



άρα θα τα συζητήσουμε στο τέλος της εβδομάδας στο Eurogroup, δεν θα προκαταλάβω τα μέτρα. Αλλά η Ελλάδα έχει δημοσιονομικές δυνατότητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τις συναντά κανείς εύκολα και δεύτερον η Ευρώπη συνολικότερα θα θέσει αυτά τα ζητήματα στο επίπεδο των υπουργών οικονομικών για να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο για να ανταποκριθούμε σε αυτά» πρόσθεσε.



Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι «από τον Οκτώβριο που θα τεθεί η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης και σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.»



Αναφορικά με το ενδεχόμενο επαναφοράς της έκτακτης φορολόγησης στα διυλιστήρια, σημείωσε ότι υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα.







Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε εξετάσει.



Για τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ «Η επιδότηση που κάναμε στο diesel είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην αντλία, τον κόσμο δεν τον νοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνεις είναι μία μείωση φόρου ή εάν είναι μία επιδότηση στην αντλία, τον κόσμο το νοιάζει να έχει μια χαμηλότερη τιμή.



Κλείσιμο



Το σημαντικό είναι για τον κόσμο είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Εμείς αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητες μας και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά και θα κινηθούμε», πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.



«Δεν είναι στη λογική μας ένα νέο πακέτο μέτρων πριν από τις εκλογές» Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός νέου πακέτου μέτρων πριν από τις εκλογές, είπε ότι «δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτό είναι σαν να λέει ένα πολιτικό σύστημα στον πολίτη ότι η ψήφος είναι ανταποδοτική κι ότι εγώ σκέφτομαι να κάνω πράγματα χρηματοδοτώντας την οικονομία επειδή πιστεύω ότι θα με ψηφίσεις.



Αυτό είναι τελείως λάθος και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά. Υποτιμά και τη χώρα και τον πολίτη. Δεύτερον, δεν δούλεψε και ποτέ. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος και ότι δεν λειτουργεί κιόλας. Ο κόσμος δεν έχει ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη κι εμάς για τέτοιου τύπου λογικές».



Για τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες ώστε να έχει επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν, ενώ δεν απέκλεισε και μία ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, σημειώνοντας πως «αφορά όλες τις χώρες».«Θα έχουμε μια σύσκεψή σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για να βάλουμε ξανά όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Είναι πολλές οι αντίστοιχες συσκέψεις που κάνουμε για να είμαστε πάνω από το πρόβλημα όμως οι αντοχές τις οικονομίας έχουν αξία ότι γίνονται αντοχές της κοινωνίας για αυτόΟι διεθνείς κρίσεις δεν είναι στο χέρι μας, το πως απαντάμε σε αυτές είναι» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1 FM.«Εκ των πραγμάτων αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα γιατί απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώραΑλλά η Ελλάδα έχει δημοσιονομικές δυνατότητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τις συναντά κανείς εύκολα και δεύτερον η Ευρώπη συνολικότερα θα θέσει αυτά τα ζητήματα στο επίπεδο των υπουργών οικονομικών για να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο για να ανταποκριθούμε σε αυτά» πρόσθεσε.Ειδικά για τοο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι «από τον Οκτώβριο που θα τεθεί η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης και σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.»Αναφορικά με τοσημείωσε ότι υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα.Σε κάποιες χώρες αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά τις εξαγωγές της άρα …με διαφορετικό τρόπο, σε κάποιες χώρες όλη αυτή η ενεργειακή δυνατότητα απορροφάτε από τις εγχώριες οικονομίες άρα έχουνε άλλη προτεραιοποίηση συνεπώς όλα αυτά σταθμίζονται.Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε εξετάσει.«Η επιδότηση που κάναμε στο diesel είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην αντλία, τον κόσμο δεν τον νοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνεις είναι μία μείωση φόρου ή εάν είναι μία επιδότηση στην αντλία, τον κόσμο το νοιάζει να έχει μια χαμηλότερη τιμή.Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική.Το σημαντικό είναι για τον κόσμο είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Εμείς αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητες μας και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά και θα κινηθούμε», πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός νέου πακέτου μέτρων πριν από τις εκλογές, είπε ότι «δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτό είναι σαν να λέει ένα πολιτικό σύστημα στον πολίτη ότι η ψήφος είναι ανταποδοτική κι ότι εγώ σκέφτομαι να κάνω πράγματα χρηματοδοτώντας την οικονομία επειδή πιστεύω ότι θα με ψηφίσεις.Αυτό είναι τελείως λάθος και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά. Υποτιμά και τη χώρα και τον πολίτη. Δεύτερον, δεν δούλεψε και ποτέ. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος και ότι δεν λειτουργεί κιόλας. Ο κόσμος δεν έχει ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη κι εμάς για τέτοιου τύπου λογικές».

«Ο κόσμος εκτιμά όσους παίρνουν δύσκολες αποφάσεις και κρατάνε πολύ σταθερά το χέρι στο τιμόνι»

Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών λόγω του δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, σημείωσε πως «Έχει απαντήσει ήδη ο Πρωθυπουργός αυτό. Ο κόσμος εκτιμά τους σοβαρούς ανθρώπους που παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις και κρατάνε πολύ σταθερά το χέρι στο τιμόνι. Με τα λάθη τους, με τις διορθώσεις τους αλλά σίγουρα με την επιμονή του να προχωράει η χώρα και να είναι εκεί από πάνω.



Να ακούν το πρόβλημα και να βελτιώνουν διαρκώς την πορεία. Γι’ αυτό μπήκαμε πολλοί στην πολιτική, αυτά πιστεύουμε και διαρκώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο άρα ίσα -ίσα αν υπάρχουν δυσκολίες εκεί είναι που κρατάς το τιμόνι ακόμη πιο γερά».