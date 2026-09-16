Bloomberg: Δεν είναι μόνο η φορολογία ο λόγος που οι δισεκατομμυριούχοι «μετακομίζουν» από το Λονδίνο στην Αθήνα
Ελκυστικά τα φορολογικά κίνητρα που δίνει η Ελλάδα στα hedge funds, αλλά η καθαρή μεταβολή στους non-doms της Βρετανίας ήταν πολύ μικρότερη από εκείνη που υποδηλώνουν οι εντυπωσιακοί τίτλοι περί «εξόδου πλουσίων», αναφέρεται σε άρθρο γνώμης στο Bloomberg
Claims of an exodus of the super-rich from Britain should be taken with a hefty dose of salt, writes @PaulJDavies (via @opinion) https://t.co/L3CtKRuTpB— Bloomberg (@business) September 16, 2026
Όπως αναφέρεται, η πραγματικότητα είναι περισσότερο σύνθετη. Η φορολογία επηρεάζει ασφαλώς τις αποφάσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, αλλά σπάνια αποτελεί τον μοναδικό ή ακόμη και τον αποφασιστικό παράγοντα για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης.
Στην περίπτωση του Κρις Ρόκος, μάλιστα, ο ίδιος δεν έχει δημοσιοποιήσει τους λόγους της μετακίνησής του. Η μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα και το σχέδιο δημιουργίας γραφείου στην Αθήνα έχουν γίνει γνωστά μέσω των ΜΜΕ, ενώ εκπρόσωπος της Rokos Capital Management δεν σχολίασε σχετικά.
Το Bloomberg παραθέτει δεδομένα για τους λεγόμενους non-doms. Με βάση τους επίσημους αριθμούς, οι non doms καταγράφουν τόσο αφίξεις όσο και αναχωρήσεις, γεγονός που δεν συνάδει με την εικόνα μιας μαζικής φυγής των εύπορων κατοίκων.
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