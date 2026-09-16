Bloomberg: Δεν είναι μόνο η φορολογία ο λόγος που οι δισεκατομμυριούχοι «μετακομίζουν» από το Λονδίνο στην Αθήνα

Claims of an exodus of the super-rich from Britain should be taken with a hefty dose of salt, writes @PaulJDavies (via @opinion) https://t.co/L3CtKRuTpB — Bloomberg (@business) September 16, 2026

Η απόφαση του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund Κρις Ρόκος να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, έχει φουντώσει τη συζήτηση περί «εξόδου των πλουσίων» . Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στο Bloomberg, ωστόσο, υποστηρίζεται ότι η φορολογία δεν αποτελεί τον καθοριστικό λόγο για αυτή τη «φυγή».



Όπως αναφέρεται, η πραγματικότητα είναι περισσότερο σύνθετη. Η φορολογία επηρεάζει ασφαλώς τις αποφάσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, αλλά σπάνια αποτελεί τον μοναδικό ή ακόμη και τον αποφασιστικό παράγοντα για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης.



Στην περίπτωση του Κρις Ρόκος, μάλιστα, ο ίδιος δεν έχει δημοσιοποιήσει τους λόγους της μετακίνησής του. Η μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα και το σχέδιο δημιουργίας γραφείου στην Αθήνα έχουν γίνει γνωστά μέσω των ΜΜΕ, ενώ εκπρόσωπος της Rokos Capital Management δεν σχολίασε σχετικά.



Το Bloomberg παραθέτει δεδομένα για τους λεγόμενους non-doms. Με βάση τους επίσημους αριθμούς, οι non doms καταγράφουν τόσο αφίξεις όσο και αναχωρήσεις, γεγονός που δεν συνάδει με την εικόνα μιας μαζικής φυγής των εύπορων κατοίκων.

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