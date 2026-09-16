Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;

Κάποτε τα 30 ήταν η ηλικία που υποτίθεται ότι κάποιος «έμπαινε σε μια σειρά». Σήμερα οι χρόνοι της “ενηλικίωσης” τείνουν να καθυστερούν ενώ η οικονομική πραγματικότητα φροντίζει να συντηρεί την καθυστέρηση