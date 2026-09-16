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Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;

Κάποτε τα 30 ήταν η ηλικία που υποτίθεται ότι κάποιος «έμπαινε σε μια σειρά». Σήμερα οι χρόνοι της “ενηλικίωσης” τείνουν να καθυστερούν ενώ η οικονομική πραγματικότητα φροντίζει να συντηρεί την καθυστέρηση

Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;
Έτσι, τουλάχιστον μας έλεγε ως πρόσφατα μια από τις πιο τρομακτικές οικονομικές προβλέψεις της τελευταίας δεκαετίας: αν οι αποδόσεις των επενδύσεων πέσουν αισθητά, ένας 30χρονος θα χρειαστεί είτε να δουλέψει επτά χρόνια περισσότερο είτε να αποταμιεύει σχεδόν τα διπλάσια χρήματα για να φτάσει στη σύνταξη με αντίστοιχο επίπεδο ζωής. Αυτή η πρόβλεψη του 2016 επιστρέφει στην επικαιρότητα ακριβώς επειδή αξίζει να δούμε τι συνέβη στα χρόνια που μεσολάβησαν.


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