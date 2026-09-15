Morgan Stanley: Alpha Bank και ΔΕΗ στις κορυφαίες επιλογές στην Ευρώπη
Morgan Stanley: Alpha Bank και ΔΕΗ στις κορυφαίες επιλογές στην Ευρώπη
Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις δύο συγκεκριμένες μετοχές - Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτές αναπτυγμένων αγορών, καθώς η χώρα εντάσσεται στους δείκτες STOXX μέσα στον Σεπτέμβριο
Ισχυρό σήμα για την ελληνική αγορά στέλνει η Morgan Stanley, εντάσσοντας την Alpha Bank και τη ΔΕΗ στη λίστα των κορυφαίων ευρωπαϊκών μετοχικών επιλογών της. Στην τελευταία του έκθεση ο αμερικανικός οίκος παρουσιάζει 43 ευρωπαϊκές μετοχές με σύσταση Overweight, επιλέγοντας εταιρείες με ισχυρούς ειδικούς καταλύτες, αλλά και επιλεκτική έκθεση στις επενδύσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις δύο συγκεκριμένες μετοχές. Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτές αναπτυγμένων αγορών, καθώς η χώρα εντάσσεται στους δείκτες STOXX μέσα στον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι έχει αναβαθμίσει τις ελληνικές τράπεζες σε Overweight στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις δύο συγκεκριμένες μετοχές. Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτές αναπτυγμένων αγορών, καθώς η χώρα εντάσσεται στους δείκτες STOXX μέσα στον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι έχει αναβαθμίσει τις ελληνικές τράπεζες σε Overweight στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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