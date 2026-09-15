Morgan Stanley: Alpha Bank και ΔΕΗ στις κορυφαίες επιλογές στην Ευρώπη

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις δύο συγκεκριμένες μετοχές - Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτές αναπτυγμένων αγορών, καθώς η χώρα εντάσσεται στους δείκτες STOXX μέσα στον Σεπτέμβριο