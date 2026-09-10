Πετρέλαιο: Εκρηκτικό ράλι με άλμα 6% στις τιμές - Το Brent φλερτάρει και με τα 110 δολάρια
Πετρέλαιο: Εκρηκτικό ράλι με άλμα 6% στις τιμές - Το Brent φλερτάρει και με τα 110 δολάρια
Νέα έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων σε τάνκερ στη Μέση Ανατολή, με το Brent και το WTI να ξεπερνούν και τα 100 δολάρια το βαρέλι
Νέο ισχυρό σοκ προκάλεσε στις διεθνείς αγορές ενέργειας η κλιμάκωση των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές του αργού πετρελαίου σε άλμα άνω του 6% και τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό αργό πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο 6,42 δολαρίων ή 6,34%, στα 107,63 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασε για πρώτη φορά από τον Μάιο το επίπεδο των 100 δολαρίων, ενισχυμένο κατά 6,43 δολάρια ή 6,69%, στα 102,48 δολάρια το βαρέλι.
Και οι δύο δείκτες έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από τις 19 Μαΐου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών.
Την ίδια στιγμή, η κίνηση των πλοίων στον Κόλπο παραμένει περιορισμένη μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.
«Οι επιθέσεις από την Υεμένη σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας εισάγουν έναν νέο παράγοντα κινδύνου για την αγορά, διευρύνοντας τις ανησυχίες πέρα από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Σάιμον-Πίτερ Μασάμπνι, επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης της XS.com.
Όπως ανέφερε, η απειλή δεν περιορίζεται πλέον σε ένα μόνο στρατηγικό σημείο διέλευσης, αλλά περιλαμβάνει τον κίνδυνο διαταραχών που μπορούν να επηρεάσουν τις εξαγωγικές διαδρομές, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ευρύτερα τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.
Το Ιράν υποστήριξε ότι επιτέθηκε σε 10 πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσαν ότι θα κλιμακώσουν την αντίδρασή τους σε οποιαδήποτε νέα επίθεση.
«Με τις πιθανότητες οριστικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν να μειώνονται και το Brent να έχει ξεπεράσει πρόσφατα τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, οι αγορές πετρελαίου εισέρχονται σε μια παρατεταμένη νέα πραγματικότητα, όπου ο κίνδυνος διαταραχών είναι μόνιμος και όχι περιστασιακός», ανέφερε νέα ανάλυση της S&P Global Energy.
Η Κίνα έχει αυξήσει τις αγορές της τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από μήνες υποτονικής ζήτησης, ενισχύοντας τις τιμές στη φυσική αγορά αργού, σύμφωνα με αναλυτές της ING.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο 6,42 δολαρίων ή 6,34%, στα 107,63 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασε για πρώτη φορά από τον Μάιο το επίπεδο των 100 δολαρίων, ενισχυμένο κατά 6,43 δολάρια ή 6,69%, στα 102,48 δολάρια το βαρέλι.
Και οι δύο δείκτες έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από τις 19 Μαΐου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών.
Νέες απειλές για τις θαλάσσιες μεταφορέςΟι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, κατέλαβαν την Πέμπτη τον έλεγχο του λιμανιού Μόχα, δημιουργώντας νέα απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.
Την ίδια στιγμή, η κίνηση των πλοίων στον Κόλπο παραμένει περιορισμένη μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.
«Οι επιθέσεις από την Υεμένη σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας εισάγουν έναν νέο παράγοντα κινδύνου για την αγορά, διευρύνοντας τις ανησυχίες πέρα από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Σάιμον-Πίτερ Μασάμπνι, επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης της XS.com.
Όπως ανέφερε, η απειλή δεν περιορίζεται πλέον σε ένα μόνο στρατηγικό σημείο διέλευσης, αλλά περιλαμβάνει τον κίνδυνο διαταραχών που μπορούν να επηρεάσουν τις εξαγωγικές διαδρομές, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ευρύτερα τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.
Επιθέσεις του Ιράν κοντά στα Στενά του ΟρμούζΟ πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να πλήξει το Pickaxe Mountain στο Ιράν, κοντά στην ιδιαίτερα κατεστραμμένη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, ενώ εκτίμησε ότι ο πόλεμος πιθανότατα θα συνεχιστεί πέρα από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Το Ιράν υποστήριξε ότι επιτέθηκε σε 10 πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσαν ότι θα κλιμακώσουν την αντίδρασή τους σε οποιαδήποτε νέα επίθεση.
«Με τις πιθανότητες οριστικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν να μειώνονται και το Brent να έχει ξεπεράσει πρόσφατα τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, οι αγορές πετρελαίου εισέρχονται σε μια παρατεταμένη νέα πραγματικότητα, όπου ο κίνδυνος διαταραχών είναι μόνιμος και όχι περιστασιακός», ανέφερε νέα ανάλυση της S&P Global Energy.
Το βλέμμα στην ΚίναΟι αναλυτές εκτιμούν ότι η διάρκεια του ανοδικού ράλι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της Κίνας, του μεγαλύτερου εισαγωγέα αργού πετρελαίου παγκοσμίως.
Η Κίνα έχει αυξήσει τις αγορές της τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από μήνες υποτονικής ζήτησης, ενισχύοντας τις τιμές στη φυσική αγορά αργού, σύμφωνα με αναλυτές της ING.
Εάν η ανάκαμψη των κινεζικών αγορών συνεχιστεί, μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον αντίκτυπο πιθανών διαταραχών στην προσφορά και να οδηγήσει τις τιμές υψηλότερα. Αντίθετα, μια υποχώρηση των εισαγωγών θα μπορούσε να περιορίσει τα κέρδη της αγοράς.
«Για μήνες, το αρνητικό σενάριο για το πετρέλαιο βασιζόταν στην αδύναμη κινεζική ζήτηση», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γιορμπενάζε, επικεφαλής παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου στην ICIS.
Μειώνονται τα αποθέματα, χαμηλότερη πρόβλεψη από τον ΟΠΕΚ
Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 391.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, στα 424,1 εκατ. βαρέλια, καθώς η δραστηριότητα των διυλιστηρίων παρέμεινε ισχυρή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).
Οι αναλυτές ανέμεναν μεγαλύτερη μείωση, περίπου 1,55 εκατ. βαρέλια.
Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ υποβάθμισε την Πέμπτη την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026 στα 380.000 βαρέλια ημερησίως, στην πέμπτη διαδοχική αναθεώρηση προς τα κάτω.
Η παραγωγή πετρελαίου του OPEC μειώθηκε κατά 640.000 βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, καθώς οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας αντιμετώπισαν νέες διαταραχές λόγω του πολέμου με το Ιράν, ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός περιόρισε τις ιρανικές αποστολές.
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«Για μήνες, το αρνητικό σενάριο για το πετρέλαιο βασιζόταν στην αδύναμη κινεζική ζήτηση», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γιορμπενάζε, επικεφαλής παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου στην ICIS.
Μειώνονται τα αποθέματα, χαμηλότερη πρόβλεψη από τον ΟΠΕΚ
Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 391.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, στα 424,1 εκατ. βαρέλια, καθώς η δραστηριότητα των διυλιστηρίων παρέμεινε ισχυρή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).
Οι αναλυτές ανέμεναν μεγαλύτερη μείωση, περίπου 1,55 εκατ. βαρέλια.
Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ υποβάθμισε την Πέμπτη την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026 στα 380.000 βαρέλια ημερησίως, στην πέμπτη διαδοχική αναθεώρηση προς τα κάτω.
Η παραγωγή πετρελαίου του OPEC μειώθηκε κατά 640.000 βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, καθώς οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας αντιμετώπισαν νέες διαταραχές λόγω του πολέμου με το Ιράν, ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός περιόρισε τις ιρανικές αποστολές.
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