Πετρέλαιο: Εκρηκτικό ράλι με άλμα 6% στις τιμές - Το Brent φλερτάρει και με τα 110 δολάρια

Νέα έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων σε τάνκερ στη Μέση Ανατολή, με το Brent και το WTI να ξεπερνούν και τα 100 δολάρια το βαρέλι