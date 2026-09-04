ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από το 8% υποχώρησε η ανεργία στο β’ τρίμηνο
ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από το 8% υποχώρησε η ανεργία στο β’ τρίμηνο
Σε ετήσια βάση, η ανεργία μειώθηκε επίσης, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό στο β’ τρίμηνο του 2025 ήταν 8,6%
Η αγορά εργασίας παρουσιάζει σημαντική βελτίωση κατά το β’ τρίμηνο του 2026, με την ανεργία να υποχωρεί αισθητά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 7,9%, σημειώνοντας σημαντική πτώση από το 10,6% του α’ τριμήνου. Σε ετήσια βάση, η ανεργία μειώθηκε επίσης, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό στο β’ τρίμηνο του 2025 ήταν 8,6%.
Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.414.364 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Ειδικότερα:
▪ Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 379.670 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 25,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και μείωση κατά 7,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 7,9%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2026) ήταν 10,6% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2025) ήταν 8,6%.
▪ Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.189.536. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.931.264. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30-44 ετών, στην Περιφέρεια Κρήτης, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης ιθαγένειας.
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Το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 7,9%, σημειώνοντας σημαντική πτώση από το 10,6% του α’ τριμήνου. Σε ετήσια βάση, η ανεργία μειώθηκε επίσης, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό στο β’ τρίμηνο του 2025 ήταν 8,6%.
Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.414.364 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Ειδικότερα:
▪ Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 379.670 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 25,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και μείωση κατά 7,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 7,9%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2026) ήταν 10,6% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2025) ήταν 8,6%.
▪ Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.189.536. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.931.264. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30-44 ετών, στην Περιφέρεια Κρήτης, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης ιθαγένειας.
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