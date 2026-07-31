Ολο το επενδυτικό πλάνο της DIMAND στις Γούρνες Ηρακλείου – Xωρίς καζίνο το 5άστερο project άνω των 350 εκατ.
Ολο το επενδυτικό πλάνο της DIMAND στις Γούρνες Ηρακλείου – Xωρίς καζίνο το 5άστερο project άνω των 350 εκατ.
Γιατί το καζίνο μένει εκτός του mega project - Συνολική ξενοδοχειακή δυναμικότητα άνω των 1.600 κλινών, καθαίρεση 45 ερειπωμένων κτιρίων, δημιουργία 213 στρεμμάτων νέων χώρων πρασίνου, με 84% του γηπέδου να μένει αδόμητο, σύμφωνα με τη ΜΠΕ
Ξενοδοχειακό συγκρότημα χωρίς καζίνο, σύνθετο τουριστικό κατάλυμα με ειδική υποδομή το κέντρο αναζωογόνησης και ευεξίας, bungalows και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, δημιουργία εμπορικής ζώνης και συνοδά έργα περιλαμβάνονται στην επενδυτική πρόταση για την αξιοποίηση του ακινήτου της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου της Κρήτης.
Το επενδυτικό πλάνο από πλευράς της DIMAND η οποία «τρέχει» το μεγάλο project περιλαμβάνεται αναλυτικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύει το έργο, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την αδειοδότησή του. Η Kαθαρή Aξία Eπένδυσης (GDV) του έργου εκτιμάται σε επίπεδα άνω των 351 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το επενδυτικό πλάνο από πλευράς της DIMAND η οποία «τρέχει» το μεγάλο project περιλαμβάνεται αναλυτικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύει το έργο, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την αδειοδότησή του. Η Kαθαρή Aξία Eπένδυσης (GDV) του έργου εκτιμάται σε επίπεδα άνω των 351 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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