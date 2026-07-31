Ολο το επενδυτικό πλάνο της DIMAND στις Γούρνες Ηρακλείου – Xωρίς καζίνο το 5άστερο project άνω των 350 εκατ.

Γιατί το καζίνο μένει εκτός του mega project - Συνολική ξενοδοχειακή δυναμικότητα άνω των 1.600 κλινών, καθαίρεση 45 ερειπωμένων κτιρίων, δημιουργία 213 στρεμμάτων νέων χώρων πρασίνου, με 84% του γηπέδου να μένει αδόμητο, σύμφωνα με τη ΜΠΕ