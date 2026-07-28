Τα σνακ έγιναν καθημερινός εθισμός: Ποιες κατηγορίες γεμίζουν με δισ. τα ταμεία των σούπερ μάρκετ
Τα σνακ έγιναν καθημερινός εθισμός: Ποιες κατηγορίες γεμίζουν με δισ. τα ταμεία των σούπερ μάρκετ
H στροφή στην πρωτεϊνη απογειώνει τα έσοδα στην αγορά των σνακ παγκοσμίως με τις έξι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές να αποκομίζουν 186 δισ. ευρώ - Το δίπολο ποιότητας - τιμής - Τι δείχνει η νέα έρευνα της Circana
Κάποτε αποτελούσαν περιστασιακή λιχουδιά, πλέον λογίζονται ως βασικό στοιχείο της καθημερινής διατροφής. Ο λόγος για τα σνακ, που σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία γεμίζουν με πολλά δισεκατομμύρια τα ταμεία των σούπερ μάρκετ και των παντοπωλείων, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας έκθεσης της Circana, «2026 Global Snack Unwrap, A New Era of Function, Fuel, and Fun».
Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 55% των καταναλωτών καταναλώνει πλέον τρία ή περισσότερα σνακ ημερησίως, ποσοστό αυξημένο κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αυξανόμενη έμφαση στη λειτουργική διατροφή, στη διάδοση των φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους (π.χ Ozempic), αλλά και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αναζήτηση και επιλογή προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 55% των καταναλωτών καταναλώνει πλέον τρία ή περισσότερα σνακ ημερησίως, ποσοστό αυξημένο κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αυξανόμενη έμφαση στη λειτουργική διατροφή, στη διάδοση των φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους (π.χ Ozempic), αλλά και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αναζήτηση και επιλογή προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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