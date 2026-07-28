Τα σνακ έγιναν καθημερινός εθισμός: Ποιες κατηγορίες γεμίζουν με δισ. τα ταμεία των σούπερ μάρκετ

H στροφή στην πρωτεϊνη απογειώνει τα έσοδα στην αγορά των σνακ παγκοσμίως με τις έξι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές να αποκομίζουν 186 δισ. ευρώ - Το δίπολο ποιότητας - τιμής - Τι δείχνει η νέα έρευνα της Circana