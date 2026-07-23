ΤΕΝ: Παρέλαβε το υπό ελληνική σημαία νεότευκτο Shuttle Tanker Anfield με νονά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Από αριστερά: Ρόναν Βίλενσι (γιος της αμερικανίδας πρέσβη), Λουκάς Τσώκος (πρέσβης της Ελλάδας στην Κορέα), Σήλια Κριθαριώτη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Νίκος Τσάκος, Wang K Lee, Παναγιώτης Ν. Τσάκος

Από αριστερά: Παναγιώτης Ν. Τσάκος, Σήλια Κριθαριώτη, Νίκος Τσάκος, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και αξιωματικοί του «Anfield»

Γκίλφόιλ: Οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες και οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές

Γιώργος Κουμουτσάκος, Νίκος Τσάκος, E Meredith Lamptey Addy (πρέσβης της Γκάνας στην UNESCO)

Παναγιώτης Τσάκος: Τα πλοία μπορεί να κατασκευάζονται από ατσάλι, όμως η ναυτιλία χτίζεται από ανθρώπους, αξίες και τη συνέχεια των γενεών

Ναυάρχος Στέλιος Κωστάλας, Αναπληρωτής Γεν. Διευθυντής & Chief of Staff Ομίλου Τσάκου, και Δημήτρης Ψαραδάκης, Technical Manager στις ναυπηγήσεις του ομίλου

Ανδρέας Γιαννακόπουλος, Παναγιώτης Τσάκος και Σταύρος Κουναλάκης με τον απεσταλμένο του newmoney στην Κορέα, Μηνά Τσαμοππουλο

Aπό δεξιά: Παναγιώτης Τσάκος, Νίκος Τσάκος, Τζον Τζέικομπ, Αντι Κέις

Κώστας Αμπαζής, Σπύρος Θεοδώρου, Νίκος Κρηθαριώτης

«Όταν παραγγείλαμε το πρώτο μας VLCC, η Κορέα βρισκόταν σε οικονομική κρίση. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ. Ήταν η αρχή μιας μακράς σχέσης εμπιστοσύνης, για την οποία αισθανόμαστε υπερήφανοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους χιλιάδες εργαζομένους της, αλλά και στις ομάδες της TEN που βρίσκονται διαρκώς στα ναυπηγεία για την παρακολούθηση της κατασκευής των νέων πλοίων.«Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζομένους που κατασκεύασαν αυτό το πλοίο. Εκείνοι είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Θερμά συγχαρητήρια στις ομάδες μας εδώ στη Νότια Κορέα για την εξαιρετική συνεργασία τους», είπε, ενώ δεν παρέλειψε να ευχηθεί καλή αρχή στον πλοίαρχο και στο πλήρωμα που αναλαμβάνουν το πρώτο ταξίδι του «Anfield».Ο δρ. Τσάκος χαρακτήρισε το νέο πλοίο προϊόν της σύμπραξης τριών μεγάλων ναυτικών και βιομηχανικών δυνάμεων.«Εδώ συναντώνται η ανώτερη κορεατική ναυπηγική τεχνογνωσία, η αμερικανική ενεργειακή ισχύς και η ελληνική ναυτοσύνη. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί την ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο.Μάλιστα, επέλεξε: «Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη και πιο έμπειρη ναυτική χώρα στον κόσμο. Συχνά λέμε ότι είναι η “Silicon Valley” της παγκόσμιας ναυτιλίας».Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο γεγονός ότι, υπογραμμίζοντας ότι αυτή συμβολίζει μια μακρά ιστορία συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας.Στο σημείο αυτό έκανε ιστορική αναδρομή στη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο της Κορέας, υπενθυμίζοντας ότι περίπου 200 Έλληνες στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και είναι θαμμένοι στη Σεούλ.«Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Κορέας όταν εκείνη αγωνιζόταν για την ανεξαρτησία της. Γνωρίζαμε τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για την ελευθερία σου και γι’ αυτό βρεθήκαμε δίπλα σας. Αυτοί οι δεσμοί παραμένουν ζωντανοί μέχρι σήμερα», υπογράμμισε.Κλείνοντας την ομιλία του, ο επικεφαλής της TEN, δίνοντας ένα μήνυμα για το μέλλον της συνεργασίας των τριών χωρών.«Έχουμε εδώ μια ομάδα που ξέρει να κερδίζει: την Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Και όλοι μαζί, είμαι βέβαιος ότι δεν θα πλεύσουμε ποτέ μόνοι», ανέφερε, καταχειροκροτούμενος από τους προσκεκλημένους.Από την πλευρά της, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα,, χαρακτήρισε την τελετή ονοματοδοσίας του «Anfield» ως μια ισχυρή απόδειξη της στρατηγικής συνεργασίας που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα και η Δημοκρατία της Κορέας στον τομέα της ναυτιλίας, της ναυπηγικής βιομηχανίας και της ενέργειας.Μεταφέροντας τους χαιρετισμούς τουπρέσβης σημείωσε ότι η τελετή ξεπερνά τον συμβολισμό μιας παραδοσιακής ναυτικής ονοματοδοσίας.«Η σημερινή τελετή είναι κάτι περισσότερο από μια ναυτική παράδοση. Είναι μια γιορτή οράματος, τεχνογνωσίας και εμπιστοσύνης που ενώνει τρία μεγάλα ναυτικά έθνη», τόνισε.Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπογραμμίζοντας ότι το όνομά της έχει ταυτιστεί επί δεκαετίες με την ποιότητα, τις επενδύσεις και την ασφαλή λειτουργία του παγκόσμιου στόλου.«Για πολλές γενιές, η οικογένεια Τσάκου ενσαρκώνει το πνεύμα που καθιστά την Ελλάδα παγκόσμια ηγέτιδα στη ναυτιλία: τολμηρές επενδύσεις, τεχνική υπεροχή και αταλάντευτη προσήλωση στην ασφάλεια και την ποιότητα», ανέφερε.Αναφερόμενη στη Samsung Heavy Industries, έκανε λόγο για«Το “Anfield” αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η κορυφαία κορεατική ναυπηγική τεχνογνωσία συναντά τη φιλοδοξία και την εμπειρία της ελληνικής ναυτιλίας», υπογράμμισε.Η Αμερικανίδα πρέσβης στάθηκε επίσης στη, επισημαίνοντας ότι«Οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες και οι Έλληνες πλοιοκτήτες γράφουν μαζί ένα νέο κεφάλαιο, ενισχύοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις στρατηγικές μας συμμαχίες και τις θαλάσσιες οδούς που κρατούν σε κίνηση την παγκόσμια οικονομία», είπε.Ξεχωριστή θέση στην ομιλία της κατείχεστον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Όπως υπογράμμισε, η συμφωνία αυτή μπορεί να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 1,35 δισ. δολαρίων και να δημιουργήσει περίπου 10.000 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην αναβίωση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας με την αξιοποίηση αμερικανικής και κορεατικής τεχνολογίας.«Αυτό είναι το πραγματικό νόημα μιας στρατηγικής συνεργασίας: ναυπηγεία που εργάζονται, ναυτικοί που υπηρετούν το παγκόσμιο εμπόριο και χώρες που ενώνονται όχι μόνο με συμβόλαια, αλλά με κοινές αξίες και κοινό σκοπό», επισήμανε.Ολοκληρώνοντας την ομιλία της,, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το «Anfield» θα αποτελέσει για πολλά χρόνια σύμβολο της φιλίας και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Δημοκρατίας της Κορέας.«Είθε το “Anfield” να ταξιδεύει πάντα με δύναμη και ασφάλεια. Είθε να αποτελεί σύμβολο της φιλίας των τριών χωρών μας και η συνεργασία που το δημιούργησε να γίνεται ισχυρότερη με κάθε νέο ταξίδι», κατέληξε.Αργότερα, στο περιθώριο της τελετής και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανταλλαγής αναμνηστικών δώρων, ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε. Την ομιλία διάβασε εκ μέρους του, εκπροσωπώντας τη νεότερη γενιά της οικογένειας και προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη συνέχεια της ναυτιλιακής παράδοσης.Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος εξήγησε ότι φέτος δεν κατόρθωσε να ταξιδέψει στη Νότια Κορέα, προσθέτοντας με το γνώριμο χιούμορ του πως «». Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα επιστρέψει σύντομα στα ναυπηγεία της Samsung Heavy Industries, καθώς απομένουν ακόμη εννέα παραδόσεις αδελφών πλοίων της ίδιας σειράς.Στην επιστολή του έστειλε ένα, τονίζοντας ότι η παρουσία του εγγονού του στην τελετή αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη της διαδοχής των γενεών.«Τα πλοία μπορεί να κατασκευάζονται από ατσάλι, όμως η ναυτιλία χτίζεται από ανθρώπους, αξίες και τη συνέχεια των γενεών», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας.Ο ιδρυτής του Ομίλου υπογράμμισε ακόμη ότι«Κάθε ταξίδι είναι μια δέσμευση για ασφαλή, υπεύθυνη και αποδοτική λειτουργία προς όφελος των πελατών μας και όλων των ανθρώπων της θάλασσας», σημείωσε.Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση του «Anfield DP», χαρακτήρισε, αλλά και την αφετηρία της επιχειρησιακής ζωής ενός νέου πλοίου. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Samsung Heavy Industries για τον επαγγελματισμό και την ποιότητα της κατασκευής, καθώς και προς την ExxonMobil για τη διαχρονική συνεργασία της με την εταιρεία.Ιδιαίτερη μνεία έκανε επίσης, καθώς και στα στελέχη του τεχνικού γραφείου της εταιρείας στο Geoje, τα οποία, όπως ανέφερε, εργάστηκαν αδιάκοπα δίπλα στους ανθρώπους της Samsung Heavy Industries, επιβλέποντας κάθε στάδιο της ναυπήγησης μέχρι την επιτυχή παράδοση του πλοίου.Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του στον πλοίαρχο του Anfield DP,. Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος υπενθύμισε ότι πριν από 18 χρόνια εντάχθηκε στην εταιρεία ως δόκιμος αξιωματικός και, μέσα από σκληρή δουλειά και συνεχή εξέλιξη, έφθασε στη θέση του πλοιάρχου, αναλαμβάνοντας παράλληλα την εκπαίδευση της νέας γενιάς αξιωματικών.«Η πορεία του αποδεικνύει ότι η σημαντικότερη επένδυση μιας ναυτιλιακής εταιρείας δεν είναι τα πλοία της, αλλά οι άνθρωποί της», υπογράμμισε, κλείνοντας την επιστολή του με ένα μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη νέα γενιά των ναυτικών και των στελεχών της οικογένειας Τσάκου, που καλούνται να συνεχίσουν μια ναυτιλιακή διαδρομή δεκαετιών.Όλες οι μονάδες του προγράμματος. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, οι 12 νέες προσθήκες θα προστεθούν στα τέσσερα DP2 Shuttle Tankers που ήδη διαθέτει η εταιρεία, ανεβάζοντας τον συνολικό στόλο στις 16 μονάδες. Έτσι, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) θα εξελιχθεί στον μεγαλύτερο διαχειριστή DP2 Shuttle Tankers στον κόσμο, με βάση τη συνολική χωρητικότητα.Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εννέα από τις δώδεκα νέες κατασκευές, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο 15ετών συμβάσεων απασχόλησης με την Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), τη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βραζιλίας. Οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2027 και το 2028. Η επένδυση για τις συγκεκριμένες κατασκευές ανέρχεται σε περίπου 1,3 δισ. δολάρια.