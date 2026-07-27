Στον στόλο της Arcadia το υπό ελληνική σημαία νεότευκτο AEGEAN MIRACLE
Στον στόλο της Arcadia το υπό ελληνική σημαία νεότευκτο AEGEAN MIRACLE
Ιστορικό ορόσημο με 17 Suezmax - Όλος ο στόλος των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου είναι υπό ελληνική σημαία
Ένα ακόμη σύγχρονο δεξαμενόπλοιο τύπου Suezmax εντάχθηκε στον στόλο της Arcadia Shipmanagement συμφερόντων Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Πρόκειται για το υπό ελληνική σημαία, νεότευκτο AEGEAN MIRACLE, το οποίο παραδόθηκε από τα ναυπηγεία HD Hyundai Samho, στο Μόκπο της Νότιας Κορέας.
Η τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων HD Hyundai Samho, με ανάδοχο την Άννα Μαρία Αγγελοπούλου, κόρη του Γιώργου Αγγελόπουλου.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Η τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων HD Hyundai Samho, με ανάδοχο την Άννα Μαρία Αγγελοπούλου, κόρη του Γιώργου Αγγελόπουλου.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
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