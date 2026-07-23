ΕΚΤ: «Παύση» στα επιτόκια εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το επιτόκιο καταθέσεων εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 2,25%, επίπεδο που αρκετοί αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν χαρακτηρίσει ως «κατάλληλο» - Oι αγορές βλέπουν νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο