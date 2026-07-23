ΕΚΤ: «Παύση» στα επιτόκια εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΕΚΤ: «Παύση» στα επιτόκια εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Το επιτόκιο καταθέσεων εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 2,25%, επίπεδο που αρκετοί αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν χαρακτηρίσει ως «κατάλληλο» - Oι αγορές βλέπουν νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη σημερινή συνεδρίαση, επιλέγοντας να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις οικονομικές συνέπειες από την αναζωπύρωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Τόσο οι αναλυτές όσο και οι αγορές δεν αναμένουν δεύτερη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων, μετά την άνοδο του Ιουνίου. Ως εκ τούτου, το επιτόκιο καταθέσεων εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 2,25%, επίπεδο που αρκετοί αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν χαρακτηρίσει ως «κατάλληλο», ενώ αξιολογούν τις επιπτώσεις της νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Η εκεχειρία που είχε ακολουθήσει τη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με τον χαμηλότερο του αναμενομένου πληθωρισμό εκείνου του μήνα, είχε ενισχύσει την αισιοδοξία ότι η κρίση αποκλιμακώνεται. Ωστόσο, η επανέναρξη των εχθροπραξιών και η επιστροφή των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες ότι η νομισματική πολιτική ίσως χρειαστεί να γίνει εκ νέου πιο αυστηρή.
Το βλέμμα στις δηλώσεις της Λαγκάρντ
Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στην πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 15:45 ώρα Ελλάδας, μισή ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τα επιτόκια.
Η Λαγκάρντ αναμένεται να επαναλάβει ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ εξακολουθούν να λαμβάνονται «συνεδρίαση με συνεδρίαση» και με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Ωστόσο, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το κατά πόσο παραμένει πιθανή μια νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.
Εάν επαναλάβει ότι υπάρχει μια «γενική κατεύθυνση» στη νομισματική πολιτική ή υπενθυμίσει ότι οι προβλέψεις της ΕΚΤ τον Ιούνιο βασίζονταν συνολικά σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων, οι αγορές ενδέχεται να ενισχύσουν τα στοιχήματα υπέρ νέας σύσφιγξης.
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Τόσο οι αναλυτές όσο και οι αγορές δεν αναμένουν δεύτερη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων, μετά την άνοδο του Ιουνίου. Ως εκ τούτου, το επιτόκιο καταθέσεων εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 2,25%, επίπεδο που αρκετοί αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν χαρακτηρίσει ως «κατάλληλο», ενώ αξιολογούν τις επιπτώσεις της νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Η εκεχειρία που είχε ακολουθήσει τη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με τον χαμηλότερο του αναμενομένου πληθωρισμό εκείνου του μήνα, είχε ενισχύσει την αισιοδοξία ότι η κρίση αποκλιμακώνεται. Ωστόσο, η επανέναρξη των εχθροπραξιών και η επιστροφή των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες ότι η νομισματική πολιτική ίσως χρειαστεί να γίνει εκ νέου πιο αυστηρή.
Το βλέμμα στις δηλώσεις της Λαγκάρντ
Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στην πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 15:45 ώρα Ελλάδας, μισή ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τα επιτόκια.
Η Λαγκάρντ αναμένεται να επαναλάβει ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ εξακολουθούν να λαμβάνονται «συνεδρίαση με συνεδρίαση» και με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Ωστόσο, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το κατά πόσο παραμένει πιθανή μια νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.
Εάν επαναλάβει ότι υπάρχει μια «γενική κατεύθυνση» στη νομισματική πολιτική ή υπενθυμίσει ότι οι προβλέψεις της ΕΚΤ τον Ιούνιο βασίζονταν συνολικά σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων, οι αγορές ενδέχεται να ενισχύσουν τα στοιχήματα υπέρ νέας σύσφιγξης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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