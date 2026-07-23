Φορολογικές δηλώσεις 2026: Έως 24/7 η υποβολή για φυσικά πρόσωπα, τα λάθη που φέρνουν πρόστιμα έως 50%

Έως τις 24 Ιουλίου οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν λάθη στις δηλώσεις τους με τροποποιητική υποβολή, αποφεύγοντας πρόσθετους φόρους, πρόστιμα έως 50% της διαφοράς και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που αυξάνουν σημαντικά την οφειλή