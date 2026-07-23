Φορολογικές δηλώσεις 2026: Έως 24/7 η υποβολή για φυσικά πρόσωπα, τα λάθη που φέρνουν πρόστιμα έως 50%
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Έως 24/7 η υποβολή για φυσικά πρόσωπα, τα λάθη που φέρνουν πρόστιμα έως 50%
Έως τις 24 Ιουλίου οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν λάθη στις δηλώσεις τους με τροποποιητική υποβολή, αποφεύγοντας πρόσθετους φόρους, πρόστιμα έως 50% της διαφοράς και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που αυξάνουν σημαντικά την οφειλή
Αύριο, Παρασκευή 24/7, λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα.
Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως τις 24 Ιουλίου δίνει στους φορολογουμένους την ευκαιρία να διορθώσουν ανακριβή στοιχεία, να περιορίσουν τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και να αποφύγουν σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις που, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και το 50% της αρχικής φορολογικής οφειλής.
Η έγκαιρη διόρθωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων που πραγματοποιεί η φορολογική διοίκηση είναι πλέον εκτεταμένες και εντοπίζουν με μεγαλύτερη ευκολία αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των στοιχείων που έχουν αποστείλει εργοδότες, τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς.
«Νομίζω ότι φέτος, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω συμφωνεί όλος ο φοροτεχνικός κόσμος, η διαδικασία ήταν πολύ πιο ομαλή, πολύ πιο επιτυχημένη. Δεν θέλαμε και ούτε έπρεπε να ταλαιπωρήσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται νύχτα μέρα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Αύριο είναι καταληκτική ημερομηνία, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση», αναφέρει, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.
«Τα νούμερα δείχνουν ότι πάμε πάρα πολύ καλά».
Στην πράξη, οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν λανθασμένα, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερη τελική φορολογική επιβάρυνση από αυτή που προβλέπει η νομοθεσία.
Εφόσον, κατά τη διάρκεια ελέγχων ή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, διαπιστωθούν αποκλίσεις, η φορολογική διοίκηση προχωρά στην έκδοση νέου διορθωτικού εκκαθαριστικού, με το οποίο καταλογίζεται η πρόσθετη φορολογική υποχρέωση μαζί με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Παράλληλα, συχνά εμφανίζονται σφάλματα στην καταχώριση των ηλεκτρονικών δαπανών, λανθασμένα στοιχεία που αφορούν κατοικίες ή αυτοκίνητα, καθώς και ανακριβείς μεταφορές δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί από εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικούς φορείς.
Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως τις 24 Ιουλίου δίνει στους φορολογουμένους την ευκαιρία να διορθώσουν ανακριβή στοιχεία, να περιορίσουν τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και να αποφύγουν σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις που, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και το 50% της αρχικής φορολογικής οφειλής.
Η έγκαιρη διόρθωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων που πραγματοποιεί η φορολογική διοίκηση είναι πλέον εκτεταμένες και εντοπίζουν με μεγαλύτερη ευκολία αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των στοιχείων που έχουν αποστείλει εργοδότες, τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς.
«Νομίζω ότι φέτος, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω συμφωνεί όλος ο φοροτεχνικός κόσμος, η διαδικασία ήταν πολύ πιο ομαλή, πολύ πιο επιτυχημένη. Δεν θέλαμε και ούτε έπρεπε να ταλαιπωρήσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται νύχτα μέρα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Αύριο είναι καταληκτική ημερομηνία, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση», αναφέρει, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.
«Τα νούμερα δείχνουν ότι πάμε πάρα πολύ καλά».
Πότε μια δήλωση θεωρείται ανακριβήςΗ φορολογική νομοθεσία χαρακτηρίζει ως ανακριβή κάθε δήλωση στην οποία εμφανίζονται εισοδήματα χαμηλότερα από τα πραγματικά ή παραλείπονται φορολογητέα ποσά, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο φόρος που θα έπρεπε να καταβληθεί.
Στην πράξη, οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν λανθασμένα, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερη τελική φορολογική επιβάρυνση από αυτή που προβλέπει η νομοθεσία.
Εφόσον, κατά τη διάρκεια ελέγχων ή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, διαπιστωθούν αποκλίσεις, η φορολογική διοίκηση προχωρά στην έκδοση νέου διορθωτικού εκκαθαριστικού, με το οποίο καταλογίζεται η πρόσθετη φορολογική υποχρέωση μαζί με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Τα συνηθέστερα λάθη στις δηλώσειςΟι ανακρίβειες που εντοπίζονται συχνότερα σχετίζονται με την παράλειψη εισοδημάτων από περιστασιακή απασχόληση, αναδρομικές αποδοχές, επιδόματα, εισοδήματα από ενοίκια ή βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Παράλληλα, συχνά εμφανίζονται σφάλματα στην καταχώριση των ηλεκτρονικών δαπανών, λανθασμένα στοιχεία που αφορούν κατοικίες ή αυτοκίνητα, καθώς και ανακριβείς μεταφορές δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί από εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικούς φορείς.
Ακόμη και μικρές παραλείψεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορές φόρου, οι οποίες, όταν εντοπιστούν από τον έλεγχο, συνεπάγονται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.
Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση, τόσο αυξάνεται και το πρόστιμο που επιβάλλεται στον φορολογούμενο.
Συγκεκριμένα:
Πρόστιμο 10% επιβάλλεται όταν η διαφορά φόρου αντιστοιχεί σε ποσοστό από 5% έως 20% του φόρου που είχε προκύψει από την αρχική δήλωση.
Πρόστιμο 25% επιβάλλεται όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20% και φθάνει έως το 50% του αρχικού φόρου.
Πρόστιμο 50% προβλέπεται όταν η διαφορά φόρου υπερβαίνει το 50% του ποσού που είχε αρχικά δηλωθεί.
Εκτός από το πρόστιμο, ο φορολογούμενος υποχρεώνεται να καταβάλει και τη διαφορά του φόρου που προκύπτει από τον διορθωτικό προσδιορισμό.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φόρος παραμένει απλήρωτος, επιβάλλεται και τόκος εκπρόθεσμης καταβολής, ο οποίος ανέρχεται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Ο τόκος υπολογίζεται για ολόκληρο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η φορολογική οφειλή παρέμεινε ανεξόφλητη, αυξάνοντας περαιτέρω το συνολικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο φορολογούμενος.
Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% της διαφοράς φόρου που προκύπτει μετά τον έλεγχο.
Ενδεικτικά, εάν διαπιστωθεί ότι δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 4.000 ευρώ, εκτός από τον κύριο φόρο θα επιβληθεί και πρόστιμο 2.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.
Πώς υπολογίζονται τα πρόστιμαΤο ύψος της χρηματικής κύρωσης εξαρτάται από τη διαφορά ανάμεσα στον φόρο που προέκυψε από την αρχική δήλωση και στον φόρο που προσδιορίζεται μετά τον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης.
Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση, τόσο αυξάνεται και το πρόστιμο που επιβάλλεται στον φορολογούμενο.
Συγκεκριμένα:
Πρόστιμο 10% επιβάλλεται όταν η διαφορά φόρου αντιστοιχεί σε ποσοστό από 5% έως 20% του φόρου που είχε προκύψει από την αρχική δήλωση.
Πρόστιμο 25% επιβάλλεται όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20% και φθάνει έως το 50% του αρχικού φόρου.
Πρόστιμο 50% προβλέπεται όταν η διαφορά φόρου υπερβαίνει το 50% του ποσού που είχε αρχικά δηλωθεί.
Εκτός από το πρόστιμο, ο φορολογούμενος υποχρεώνεται να καταβάλει και τη διαφορά του φόρου που προκύπτει από τον διορθωτικό προσδιορισμό.
Προσαυξήσεις λόγω καθυστέρησηςΟι οικονομικές επιβαρύνσεις δεν περιορίζονται μόνο στα πρόστιμα.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φόρος παραμένει απλήρωτος, επιβάλλεται και τόκος εκπρόθεσμης καταβολής, ο οποίος ανέρχεται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Ο τόκος υπολογίζεται για ολόκληρο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η φορολογική οφειλή παρέμεινε ανεξόφλητη, αυξάνοντας περαιτέρω το συνολικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο φορολογούμενος.
Βαρύτερες κυρώσεις για ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρουςΑκόμη αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για τις ανακριβείς δηλώσεις που αφορούν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και τους παρακρατούμενους φόρους.
Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% της διαφοράς φόρου που προκύπτει μετά τον έλεγχο.
Ενδεικτικά, εάν διαπιστωθεί ότι δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 4.000 ευρώ, εκτός από τον κύριο φόρο θα επιβληθεί και πρόστιμο 2.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.
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