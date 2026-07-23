Οι τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στα καύσιμα κρατούν την κυβέρνηση σε επιφυλακή
Οι τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στα καύσιμα κρατούν την κυβέρνηση σε επιφυλακή
Ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα σε καύσιμα και, αν χρειαστεί, στο ρεύμα
Με το θερμόμετρο να ανεβαίνει και την καλοκαιρινή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να κορυφώνεται, η κυβέρνηση βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή απέναντι στις νέες ενεργειακές πιέσεις που διαμορφώνονται σε ρεύμα και καύσιμα.
Η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει ευμετάβλητη, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου διατηρούν ανοδική τροχιά, συνθέτοντας ένα περιβάλλον που δεν επιτρέπει εφησυχασμό.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό χθες το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο κίνησης, υπενθυμίζοντας ότι από τις αρχές του έτους έχουν ήδη διατεθεί περίπου 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, ενώ παραμένει διαθέσιμο δημοσιονομικό απόθεμα 200 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, οι έντονες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις ημερήσιες τιμές να κινούνται τις τελευταίες ημέρες μεταξύ 110 και 140 ευρώ ανά μεγαβατώρα και με μεγάλες αποκλίσεις ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, διατηρούν αυξημένο τον προβληματισμό στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παρότι δεν υπάρχει προς το παρόν απόφαση για επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, η κατάσταση αξιολογείται καθημερινά, καθώς η συνδυασμένη επίδραση της υψηλής ζήτησης, της υποτονικής αιολικής παραγωγής και του ακριβού φυσικού αερίου εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στο ενεργειακό κόστος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει ευμετάβλητη, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου διατηρούν ανοδική τροχιά, συνθέτοντας ένα περιβάλλον που δεν επιτρέπει εφησυχασμό.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό χθες το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο κίνησης, υπενθυμίζοντας ότι από τις αρχές του έτους έχουν ήδη διατεθεί περίπου 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, ενώ παραμένει διαθέσιμο δημοσιονομικό απόθεμα 200 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, οι έντονες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις ημερήσιες τιμές να κινούνται τις τελευταίες ημέρες μεταξύ 110 και 140 ευρώ ανά μεγαβατώρα και με μεγάλες αποκλίσεις ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, διατηρούν αυξημένο τον προβληματισμό στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παρότι δεν υπάρχει προς το παρόν απόφαση για επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, η κατάσταση αξιολογείται καθημερινά, καθώς η συνδυασμένη επίδραση της υψηλής ζήτησης, της υποτονικής αιολικής παραγωγής και του ακριβού φυσικού αερίου εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στο ενεργειακό κόστος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα