Metlen και Houtris εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο

Αποκλειστική Συμφωνία Συνεργασίας που ενισχύει τη βιομηχανική σύμπραξη Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της άμυνας - Η νέα κοινή εταιρεία θα αναλάβει την παραγωγή αμυντικών συστημάτων ξηράς, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE