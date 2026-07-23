Metlen και Houtris εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο
Metlen και Houtris εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο
Αποκλειστική Συμφωνία Συνεργασίας που ενισχύει τη βιομηχανική σύμπραξη Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της άμυνας - Η νέα κοινή εταιρεία θα αναλάβει την παραγωγή αμυντικών συστημάτων ξηράς, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE
Η METLEN, μέσω της M Technologies και η κυπριακή εταιρεία HOUTRIS προχώρησαν στην υπογραφή Αποκλειστικής Συμφωνίας Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών δυνατοτήτων στον τομέα των αμυντικών συστημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία κοινής εταιρείας στην Κύπρο, και σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της άμυνας, με στόχο την ανάπτυξη πρόσθετων παραγωγικών δυνατοτήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής, ολοκλήρωσης και υποστήριξης αμυντικού υλικού από την κυπριακή βιομηχανία.
Η συνεργασία θα συνδυάσει τη διεθνή εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις προηγμένες βιομηχανικές δυνατότητες της M Technologies, με τη μακρόχρονη βιομηχανική εμπειρία, την εξειδίκευση και τις κατασκευαστικές δυνατότητες που διαθέτει στην Κυπριακή αγορά η HOUTRIS. Προβλέπει επίσης τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και την περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων μεγάλης κλίμακας στον τομέα των ολοκληρωμένων αμυντικών συστημάτων.
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, το νέο σχήμα θα προχωρήσει στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων. Οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν επίσης και θα αναπτύξουν από κοινού περαιτέρω ευκαιρίες στους τομείς της παραγωγής, ολοκλήρωσης, υποστήριξης και συντήρησης αμυντικών συστημάτων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης παρουσίας στη χώρα, με πραγματικό βιομηχανικό αποτύπωμα και ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την Κυπριακή οικονομία.
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Η συνεργασία θα συνδυάσει τη διεθνή εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις προηγμένες βιομηχανικές δυνατότητες της M Technologies, με τη μακρόχρονη βιομηχανική εμπειρία, την εξειδίκευση και τις κατασκευαστικές δυνατότητες που διαθέτει στην Κυπριακή αγορά η HOUTRIS. Προβλέπει επίσης τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και την περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων μεγάλης κλίμακας στον τομέα των ολοκληρωμένων αμυντικών συστημάτων.
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, το νέο σχήμα θα προχωρήσει στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων. Οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν επίσης και θα αναπτύξουν από κοινού περαιτέρω ευκαιρίες στους τομείς της παραγωγής, ολοκλήρωσης, υποστήριξης και συντήρησης αμυντικών συστημάτων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης παρουσίας στη χώρα, με πραγματικό βιομηχανικό αποτύπωμα και ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την Κυπριακή οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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