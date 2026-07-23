Πετρέλαιο: Το Brent ξεπέρασε τα 98 δολάρια καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Σε υψηλό έξι εβδομάδων σκαρφάλωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με το Brent να διαπραγματεύεται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τους φόβους για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.



Οι απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι επιθέσεις των Χούθι κατά σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων και η συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων διατηρούν τις αγορές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Οι τιμές του Brent κατέγραψαν την Πέμπτη πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση ανόδου, ξεπερνώντας και τα 98 δολάρια ανά βαρέλι και φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων.

Η άνοδος αποδίδεται στην επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στις διεθνείς ροές πετρελαίου.

Ανταλλαγή απειλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα πλήξει ιρανικές υποδομές εάν η Τεχεράνη επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Από την πλευρά του, το Ιράν απείλησε με αντίποινα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Οι εξελίξεις διατηρούν στο επίκεντρο των αγορών τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Την ίδια στιγμή, οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πρόκειται για τις πρώτες άμεσες επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί βασική εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου όταν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ αντιμετωπίζει προβλήματα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα δεύτερο μέτωπο κινδύνου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, αυξάνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων από τη Μέση Ανατολή.

Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν για δωδέκατη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, ενώ τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη εξακολουθούν να υποβαθμίζουν τις πιθανότητες άμεσης επανέναρξης ουσιαστικών ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση και η αυξανόμενη απειλή για δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως διατηρούν υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές ενέργειας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου και να επηρεάσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη.