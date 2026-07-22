Γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικές πρίζες
Γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικές πρίζες
Πριν από κάθε ταξίδι ελέγχουμε διαβατήρια, εισιτήρια και όλα τα απαραίτητα. Φτάνοντας εξαντλημένοι στο ξενοδοχείο, πάμε να φορτίσουμε το κινητό και τότε έρχεται η δυσάρεστη έκπληξη: ο φορτιστής δεν ταιριάζει στην πρίζα
Για εκατομμύρια ταξιδιώτες, αυτό είναι ίσως το πρώτο απρόοπτο των διακοπών. Ένας απλός αντάπτορας λύνει συνήθως το πρόβλημα, αλλά γεννά μια εύλογη απορία: γιατί, άραγε, το ίδιο βύσμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού; Πώς γίνεται, σε έναν κόσμο όπου τα αεροπλάνα, τα smartphones και το διαδίκτυο έχουν σχεδόν καταργήσει τα σύνορα, οι πρίζες να εξακολουθούν να διαφέρουν από χώρα σε χώρα;
Η εξήγηση δεν βρίσκεται σε κάποια σύγχρονη τεχνολογική επιλογή, αλλά σε αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Όταν ξεκίνησε η ηλεκτροδότηση, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, κάθε χώρα ανέπτυσσε το δικό της ηλεκτρικό δίκτυο ανεξάρτητα. Δεν υπήρχε κάποιος διεθνής οργανισμός που να επιβάλλει κοινές προδιαγραφές, ούτε φυσικά η ανάγκη να ταξιδεύουν εκατομμύρια άνθρωποι με ηλεκτρικές συσκευές στις αποσκευές τους.
Οι κατασκευαστές σχεδίαζαν βύσματα και πρίζες για τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς τους και αυτά σταδιακά καθιερώνονταν ως εθνικά πρότυπα. Όταν αργότερα έγινε σαφές ότι διαφορετικές χώρες χρησιμοποιούσαν διαφορετικά συστήματα, ήταν ήδη πολύ αργά. Η αντικατάσταση εκατοντάδων εκατομμυρίων πριζών, αλλά και των αντίστοιχων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών, θα κόστιζε δισεκατομμύρια, χωρίς ουσιαστικό όφελος για τους περισσότερους πολίτες. Έτσι, κάθε χώρα διατήρησε το σύστημα που ήδη χρησιμοποιούσε.
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Η εξήγηση δεν βρίσκεται σε κάποια σύγχρονη τεχνολογική επιλογή, αλλά σε αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Όταν ξεκίνησε η ηλεκτροδότηση, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, κάθε χώρα ανέπτυσσε το δικό της ηλεκτρικό δίκτυο ανεξάρτητα. Δεν υπήρχε κάποιος διεθνής οργανισμός που να επιβάλλει κοινές προδιαγραφές, ούτε φυσικά η ανάγκη να ταξιδεύουν εκατομμύρια άνθρωποι με ηλεκτρικές συσκευές στις αποσκευές τους.
Οι κατασκευαστές σχεδίαζαν βύσματα και πρίζες για τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς τους και αυτά σταδιακά καθιερώνονταν ως εθνικά πρότυπα. Όταν αργότερα έγινε σαφές ότι διαφορετικές χώρες χρησιμοποιούσαν διαφορετικά συστήματα, ήταν ήδη πολύ αργά. Η αντικατάσταση εκατοντάδων εκατομμυρίων πριζών, αλλά και των αντίστοιχων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών, θα κόστιζε δισεκατομμύρια, χωρίς ουσιαστικό όφελος για τους περισσότερους πολίτες. Έτσι, κάθε χώρα διατήρησε το σύστημα που ήδη χρησιμοποιούσε.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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