Γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικές πρίζες

Πριν από κάθε ταξίδι ελέγχουμε διαβατήρια, εισιτήρια και όλα τα απαραίτητα. Φτάνοντας εξαντλημένοι στο ξενοδοχείο, πάμε να φορτίσουμε το κινητό και τότε έρχεται η δυσάρεστη έκπληξη: ο φορτιστής δεν ταιριάζει στην πρίζα