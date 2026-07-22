Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για βιομηχανίες, ξενοδοχεία και «επώνυμα» ακίνητα

Η Spider, τα ακίνητα των Τσιάρτα και Σπέντζου, το ξενοδοχείο “Prince Stafilos”, αλλά και η εξοχική κατοικία εφοπλιστικής οικογένειας στη Χαλκιδική περιλαμβάνονταν στις σημερινές περιπτώσεις