Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για βιομηχανίες, ξενοδοχεία και «επώνυμα» ακίνητα
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Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για βιομηχανίες, ξενοδοχεία και «επώνυμα» ακίνητα

Η Spider, τα ακίνητα των Τσιάρτα και Σπέντζου, το ξενοδοχείο “Prince Stafilos”, αλλά και η εξοχική κατοικία εφοπλιστικής οικογένειας στη Χαλκιδική περιλαμβάνονταν στις σημερινές περιπτώσεις

Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για βιομηχανίες, ξενοδοχεία και «επώνυμα» ακίνητα
Αρκετές «επώνυμες» περιπτώσεις περιλαμβάνονταν στους πλειστηριασμούς που έγιναν σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Μεταξύ αυτών το μεγάλο βιομηχανικό ακίνητο της Spider (Πέτσιος), κατοικίες του πρώην άσσου των γηπέδων Β. Τσιάρτα και του Αλέξανδρου Σπέντζου, ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και εξοχική βίλα γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας της Β. Ελλάδας.

Και τα σημερινά σφυριά πάντως δεν ξέφυγαν από τον «κανόνα» που θέλει τις περισσότερες περιπτώσεις να ματαιώνονται ελλείψει πλειοδοτών.

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