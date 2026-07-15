Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά
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Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά

Ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να παίρνει πίσω την αναγγελία πως η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε στην επιβολή φόρου στα πλοία που διέρχονται από το Στενά του Ορμούζ

Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά
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Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε αργά την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία.

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Σε ερώτημα για το πόσο θα διαρκέσουν οι βομβαρδισμοί των ΞΠΑ (πλέον στην τέταρτη συναπτή ημέρα), ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν αργά την Τρίτη πως διεξάγουν νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν κι επανέφεραν σε ισχύ τον αποκλεισμό των νότιων λιμανιών του, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παίρνει πίσω την αναγγελία πως η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε στην επιβολή φόρου στα πλοία που διέρχονται από το Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά του πολέμου.
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