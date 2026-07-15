Υπέρ της μόνιμης καθιέρωσης της θερινής ώρας ψήφισε η αμερικανική Βουλή
ΚΟΣΜΟΣ
Ηνωμένες Πολιτείες Αλλαγή ώρας

Υπέρ της μόνιμης καθιέρωσης της θερινής ώρας ψήφισε η αμερικανική Βουλή

Ο Τραμπ είχε γράψει ότι η αλλαγή δύο φορές τον χρόνο είναι «χρονοβόρα και γελοία διαδικασία»

Υπέρ της μόνιμης καθιέρωσης της θερινής ώρας ψήφισε η αμερικανική Βουλή
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε την Τρίτη την καθιέρωση της θερινής ώρας ως μόνιμης με ψήφους 308 υπέρ και 117 κατά, άρα διακομματική συναίνεση, με αρκετές διαφωνίες πάντως.

Ο Ρεπουμπλικανός Σκοτ Ντεζάρλεϊ, ο οποίος προήδρευσε της ψηφοφορίας, έπαιξε ένα απόσπασμα από το τραγούδι των Beatles «Here Comes the Sun» («Έρχεται ο ήλιος») στο κινητό του κατά τη διάρκεια της τελικής καταμέτρησης, αναφέρει το BBC.

Το ζήτημα της αλλαγής της ώρας κερδίζει εδώ και χρόνια τη στήριξη και των δύο κομμάτων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να τερματίσει τις αλλαγές ώρας μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ προσαρμόζουν τα ρολόγιά τους προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να έχουν περισσότερο φως της ημέρας το απόγευμα και να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια. Η αλλαγή της ώρας είναι γνωστή ως «Θερινή Ώρα» (Daylight Saving Time). Συνέβαλε επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμων κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο δεν ήταν δημοφιλής στους αγρότες και καταργήθηκε μετά τον πόλεμο.

Επανήλθε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ το 1966 ψηφίστηκε νομοθεσία που τυποποιούσε την αλλαγή της ώρας σε ολόκληρη τη χώρα, αν και ορισμένες πολιτείες, όπως η Χαβάη και η Αριζόνα, καθώς και τα αμερικανικά εδάφη του Πουέρτο Ρίκο και των Παρθένων Νήσων, έχουν επιλέξει να μην τη εφαρμόζουν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάιο, ο Τραμπ δήλωνε ότι «είναι καιρός οι άνθρωποι να σταματήσουν να ανησυχούν για το “ρολόι”, για να μην αναφέρουμε όλη τη δουλειά και τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτή την γελοία, διαδικασία δύο φορές τον χρόνο. Θα είναι επίσης μια πολύ ωραία ΝΙΚΗ για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ας το κάνουμε!» έγραψε.
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