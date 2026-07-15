Ο στρατός της Κολομβίας απελευθέρωσε 39 απαχθέντες από αντάρτες

Ο στρατός ξηράς της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι άνδρες του απελευθέρωσαν χθες Τρίτητην αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών της αμερικανικής ηπείρου, σε απομονωμένη περιοχή στα βορειοδυτικά.Δυο επαγγελματίες στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν αντάρτες ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.Σε οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης της χώρας και παρουσιάστηκαν ως προερχόμενα από τον τόπο της απαγωγής, ακούγονται συνεχείς ανταλλαγές σφοδρών πυρών.Αντάρτες απήγαγαν 39 πολίτες, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σε δρόμο αγροτικής περιοχής στην Τσοκό, όπου κατά τις υπηρεσίες πληροφοριών ο ELN διατηρεί ισχυρή παρουσία και χρηματοδοτείται από τη διακίνηση ναρκωτικών και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο στρατός.Τα θύματα της απαγωγής κινούνταν με δυο οχήματα τα οποία αναχαίτισαν αντάρτες. Μαχητές του ELN είχαν αποκλείσει δρόμο ο οποίος συνδέει τον νομό Τσοκό, στις ακτές στον Ειρηνικό, που γειτονεύει με τον Παναμά, με την πόλη Μεδεγίν.Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) την απελευθέρωση των 39 απαχθέντων, που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα του νομού.