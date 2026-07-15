Μείωση των ανθρωποκτονιών κατά 48% σε δύο χρόνια καταγράφει το Μεξικό: Αποτέλεσμα της πολιτικής μας, λέει η πρόεδρος

Οι ανθρωποκτονίες στο Μεξικό, χώρα η οποία σπαράσσεται για ατελείωτα χρόνια από τη, μειώθηκαν κατά 48% το διάστημα μεταξύ του Σεπτεμβρίου του 2024 και του Ιουνίου του 2026, διαβεβαίωσε η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ.Το μέγεθος αυτό «αντιπροσωπεύει ζωές που σώθηκαν, ζωές που δεν χάθηκαν», επέμεινε η πρόεδρος στην τακτική της συνέντευξη Τύπου.Το Μεξικό έκλεισε το 2024 με τον δείκτη των ανθρωποκτονιών, σύμφωνα με την επίσημη υπηρεσία στατιστικών INEGI, που έκανε λόγο περί δείκτη ο οποίος ανερχόταν σεΗ αρχηγός του κράτους έκρινε ότι η μείωση είναι αεξήγησε ότι βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών και στον συντονισμό μεταξύ των εισαγγελιών των πολιτειών, σε κοινωνικά προγράμματα με σκοπό τη μείωση των δεικτών της φτώχειας, καθώς και στη δράση της Εθνικής Φρουράς, σώματος ασφαλείας αποτελούμενου κυρίως από στρατιωτικούς.Ειδικοί ωστόσοσχετικά με τα δεδομένα στα οποία αναφέρθηκε η πρόεδρος.Επισημαίνουν ότι η μείωση αυτή εξηγείται επίσης από τη δημιουργία νέων εγκληματολογικών κατηγοριών, όπως οι «», στις οποίες καταχωρίζονται πλέον πολλοί θάνατοι.Η κυβέρνηση αναφέρθηκε επίσης σε αύξηση των κατασχέσεων ναρκωτικών και των συλλήψεων, υπό πίεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που απαιτεί ανάσχεση των ροές ουσιών προς την αμερικανική αγορά, πάνω απ’ όλα φαιντανύλης, συνθετικού οπιοειδούς στο οποίο αποδίδονται δεκάδες χιλιάδες θάνατοι από υπερβολική δόση κάθε χρόνο.Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει απειλήσει να διατάξει επέμβαση του στρατού των ΗΠΑ στη μεξικανική επικράτεια εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, κάτι που η Σέινμπαουμ έχει επιμείνει επανειλημμένα πως αποκλείει, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως η κυβέρνησή της συνεργάζεται στενά με τις αμερικανικές Αρχές.