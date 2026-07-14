Wall Street: Άνοδος στους δείκτες με ώθηση από τον πληθωρισμό και το ράλι σε chips και τράπεζες

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον στη Wall Street, με τις τεχνολογικές μετοχές και τις τράπεζες να οδηγούν την άνοδο, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν