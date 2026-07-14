Wall Street: Άνοδος στους δείκτες με ώθηση από τον πληθωρισμό και το ράλι σε chips και τράπεζες
Wall Street: Άνοδος στους δείκτες με ώθηση από τον πληθωρισμό και το ράλι σε chips και τράπεζες
Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον στη Wall Street, με τις τεχνολογικές μετοχές και τις τράπεζες να οδηγούν την άνοδο, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν
Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Τρίτης η Wall Street, καθώς τα ασθενέστερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναζωπύρωσαν την αισιοδοξία ότι η Federal Reserve ενδέχεται να καθυστερήσει την επόμενη αύξηση των επιτοκίων, ενώ η έντονη ανάκαμψη των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών και τα ισχυρά αποτελέσματα των μεγάλων τραπεζών έδωσαν σημαντική ώθηση στους βασικούς δείκτες.
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος με μικρή άνοδο κατά 0,02% στις 52.508 μονάδες, καθώς δέχθηκε ισχυρές πιέσεις από την IBM, η οποία υποχώρησε περίπου 24% μετά την προειδοποίηση ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου θα διαμορφωθούν χαμηλότερα των προβλέψεων λόγω της ασθενέστερης ζήτησης στις δραστηριότητες λογισμικού και υποδομών. Ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 7.543 μονάδες, ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,90% στις 26.107 μονάδες.
Οι αποδόσεις των ομολόγων από την άλλη υποχώρησαν, μετά και τη δημοσίευση των χαμηλότερων του αναμενομένου στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, υποχώρησε περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,583%. Μεγαλύτερη ήταν η πτώση στο 2ετές ομόλογο, καθώς η απόδοσή του μειώθηκε κατά περισσότερο από 5 μονάδες βάσης, στο 4,204%. Την ίδια ώρα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά λιγότερο από μία μονάδα βάσης, διαμορφούμενη στο 5,091%.
Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αλλάζει τις προσδοκίες για τη Fed
Καταλύτης για το θετικό κλίμα αποτέλεσαν τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) υποχώρησε κατά 0,4% τον Ιούνιο σε μηνιαία βάση, με τον ετήσιο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3,5%, χαμηλότερα τόσο από τις προβλέψεις των αναλυτών όσο και από τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σημαντική αναθεώρηση των προσδοκιών για τα επιτόκια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς παραγώγων, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο υποχώρησε στο 17%, από 42% μία ημέρα νωρίτερα. Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν πιθανή μία αύξηση τον Σεπτέμβριο, αποδίδοντας πιθανότητα περίπου 63% για νέα άνοδο κατά 25 ή 50 μονάδες βάσης.
Παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού, αρκετοί αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας ότι η αποκλιμάκωση ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να τροφοδοτεί αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, κατά την πρώτη εξαμηνιαία κατάθεσή του στο Κογκρέσο, επανέλαβε ότι «η έκρηξη του πληθωρισμού της τελευταίας πενταετίας θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν», υπογραμμίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική που απαιτείται για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών.
Ισχυρή επιστροφή για τις μετοχές των ημιαγωγών
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών, οι οποίες αντέδρασαν δυναμικά μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της προηγούμενης συνεδρίασης.
Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) ενισχύθηκε περίπου 2%, ενώ σημαντικά κέρδη σημείωσαν οι Applied Materials και Teradyne, με άνοδο άνω του 4%. Ακόμη καλύτερη ήταν η εικόνα για τις Lam Research και Micron Technology, οι οποίες κέρδισαν περισσότερο από 5%, ενώ η STMicroelectronics ενισχύθηκε πάνω από 3%.
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος με μικρή άνοδο κατά 0,02% στις 52.508 μονάδες, καθώς δέχθηκε ισχυρές πιέσεις από την IBM, η οποία υποχώρησε περίπου 24% μετά την προειδοποίηση ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου θα διαμορφωθούν χαμηλότερα των προβλέψεων λόγω της ασθενέστερης ζήτησης στις δραστηριότητες λογισμικού και υποδομών. Ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 7.543 μονάδες, ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,90% στις 26.107 μονάδες.
Οι αποδόσεις των ομολόγων από την άλλη υποχώρησαν, μετά και τη δημοσίευση των χαμηλότερων του αναμενομένου στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, υποχώρησε περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,583%. Μεγαλύτερη ήταν η πτώση στο 2ετές ομόλογο, καθώς η απόδοσή του μειώθηκε κατά περισσότερο από 5 μονάδες βάσης, στο 4,204%. Την ίδια ώρα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά λιγότερο από μία μονάδα βάσης, διαμορφούμενη στο 5,091%.
Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αλλάζει τις προσδοκίες για τη Fed
Καταλύτης για το θετικό κλίμα αποτέλεσαν τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) υποχώρησε κατά 0,4% τον Ιούνιο σε μηνιαία βάση, με τον ετήσιο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3,5%, χαμηλότερα τόσο από τις προβλέψεις των αναλυτών όσο και από τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σημαντική αναθεώρηση των προσδοκιών για τα επιτόκια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς παραγώγων, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο υποχώρησε στο 17%, από 42% μία ημέρα νωρίτερα. Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν πιθανή μία αύξηση τον Σεπτέμβριο, αποδίδοντας πιθανότητα περίπου 63% για νέα άνοδο κατά 25 ή 50 μονάδες βάσης.
Παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού, αρκετοί αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας ότι η αποκλιμάκωση ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να τροφοδοτεί αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, κατά την πρώτη εξαμηνιαία κατάθεσή του στο Κογκρέσο, επανέλαβε ότι «η έκρηξη του πληθωρισμού της τελευταίας πενταετίας θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν», υπογραμμίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική που απαιτείται για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών.
Ισχυρή επιστροφή για τις μετοχές των ημιαγωγών
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών, οι οποίες αντέδρασαν δυναμικά μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της προηγούμενης συνεδρίασης.
Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) ενισχύθηκε περίπου 2%, ενώ σημαντικά κέρδη σημείωσαν οι Applied Materials και Teradyne, με άνοδο άνω του 4%. Ακόμη καλύτερη ήταν η εικόνα για τις Lam Research και Micron Technology, οι οποίες κέρδισαν περισσότερο από 5%, ενώ η STMicroelectronics ενισχύθηκε πάνω από 3%.
Ωστόσο, η έντονη μεταβλητότητα παραμένει χαρακτηριστικό του κλάδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η διακύμανση των μετοχών των ημιαγωγών έχει εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο από το 2020, αντανακλώντας τις αμφιβολίες των επενδυτών για το κατά πόσο οι υψηλές αποτιμήσεις μπορούν να δικαιολογηθούν από τη μελλοντική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Η μεταβλητότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε εταιρείες που συνδέονται άμεσα με τις εφαρμογές AI, όπως οι Marvell Technology, ARM Holdings, Astera Labs, Micron και Credo Technology. Αντίθετα, οι μεγαλύτεροι παίκτες του κλάδου, όπως οι Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) και Broadcom, εμφανίζουν σαφώς ηπιότερες διακυμάνσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τους μεγάλους ομίλους ως πιο ασφαλείς επιλογές.
Οι τράπεζες δίνουν ώθηση στην αγορά
Θετικά λειτούργησαν και τα εταιρικά αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών.
Η Goldman Sachs κατέγραψε άνοδο περίπου 7%, μετά την ανακοίνωση κερδών που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι JPMorgan Chase και Bank of America, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.
Η ισχυρή εικόνα του τραπεζικού κλάδου ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παρά το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες.
Ράλι στις εταιρείες διύλισης
Σημαντικά κέρδη σημείωσαν και οι μετοχές των εταιρειών διύλισης, καθώς τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων (crack spreads) παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα λόγω της εκτίναξης των τιμών του ντίζελ.
Οι Valero Energy, Marathon Petroleum, Phillips 66 και Par Pacific Holdings κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, ενώ πολύ κοντά στα δικά τους ιστορικά ρεκόρ βρέθηκαν οι PBF Energy, Delek US Holdings και HF Sinclair.
Οι αποδόσεις από τις αρχές του έτους είναι εντυπωσιακές. Η Valero καταγράφει άνοδο περίπου 83%, η Marathon Petroleum 86%, η Phillips 66 56%, ενώ η Par Pacific έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της με κέρδη περίπου 108%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος της PBF Energy, που ξεπερνά το 123%, ενώ οι Delek US και HF Sinclair ενισχύονται κατά περίπου 103% και 79%, αντίστοιχα.
Το πετρέλαιο αποκλιμακώθηκε από τα υψηλά
Στην αγορά εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
Παρά τη διόρθωση από τα υψηλά της ημέρας, το αμερικανικό αργό WTI παρέμεινε πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διατηρήθηκε υψηλότερα από τα 84 δολάρια, καθώς η επαναφορά του αμερικανικού αποκλεισμού κατά των ιρανικών πλοίων συνεχίζει να τροφοδοτεί ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.
Η εικόνα της συνεδρίασης επιβεβαίωσε ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να ισορροπούν ανάμεσα στις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, που λειτουργούν θετικά για τις μετοχές, και στους γεωπολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι συνεχίζουν να στηρίζουν τις τιμές της ενέργειας και να διατηρούν αυξημένη τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.
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Η μεταβλητότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε εταιρείες που συνδέονται άμεσα με τις εφαρμογές AI, όπως οι Marvell Technology, ARM Holdings, Astera Labs, Micron και Credo Technology. Αντίθετα, οι μεγαλύτεροι παίκτες του κλάδου, όπως οι Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) και Broadcom, εμφανίζουν σαφώς ηπιότερες διακυμάνσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τους μεγάλους ομίλους ως πιο ασφαλείς επιλογές.
Οι τράπεζες δίνουν ώθηση στην αγορά
Θετικά λειτούργησαν και τα εταιρικά αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών.
Η Goldman Sachs κατέγραψε άνοδο περίπου 7%, μετά την ανακοίνωση κερδών που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι JPMorgan Chase και Bank of America, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.
Η ισχυρή εικόνα του τραπεζικού κλάδου ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παρά το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες.
Ράλι στις εταιρείες διύλισης
Σημαντικά κέρδη σημείωσαν και οι μετοχές των εταιρειών διύλισης, καθώς τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων (crack spreads) παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα λόγω της εκτίναξης των τιμών του ντίζελ.
Οι Valero Energy, Marathon Petroleum, Phillips 66 και Par Pacific Holdings κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, ενώ πολύ κοντά στα δικά τους ιστορικά ρεκόρ βρέθηκαν οι PBF Energy, Delek US Holdings και HF Sinclair.
Οι αποδόσεις από τις αρχές του έτους είναι εντυπωσιακές. Η Valero καταγράφει άνοδο περίπου 83%, η Marathon Petroleum 86%, η Phillips 66 56%, ενώ η Par Pacific έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της με κέρδη περίπου 108%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος της PBF Energy, που ξεπερνά το 123%, ενώ οι Delek US και HF Sinclair ενισχύονται κατά περίπου 103% και 79%, αντίστοιχα.
Το πετρέλαιο αποκλιμακώθηκε από τα υψηλά
Στην αγορά εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
Παρά τη διόρθωση από τα υψηλά της ημέρας, το αμερικανικό αργό WTI παρέμεινε πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διατηρήθηκε υψηλότερα από τα 84 δολάρια, καθώς η επαναφορά του αμερικανικού αποκλεισμού κατά των ιρανικών πλοίων συνεχίζει να τροφοδοτεί ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.
Η εικόνα της συνεδρίασης επιβεβαίωσε ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να ισορροπούν ανάμεσα στις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, που λειτουργούν θετικά για τις μετοχές, και στους γεωπολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι συνεχίζουν να στηρίζουν τις τιμές της ενέργειας και να διατηρούν αυξημένη τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.
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