Ακτοπλοΐα: Γιατί τα εισιτήρια δύσκολα θα γίνουν φθηνότερα παρά τις συνεχείς προσφορές
Ακτοπλοΐα: Γιατί τα εισιτήρια δύσκολα θα γίνουν φθηνότερα παρά τις συνεχείς προσφορές
Η επιβατική κίνηση αυξάνεται, όμως τα ακριβά καύσιμα, οι νέες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και το υψηλό λειτουργικό κόστος δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια για ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές
Η εικόνα που βλέπει σήμερα ο ταξιδιώτης είναι γεμάτη εκπτώσεις, οικογενειακά πακέτα και προσφορές τελευταίας στιγμής. Πίσω όμως από αυτή την εμπορική πολιτική, η πραγματικότητα για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι πολύ πιο απαιτητική. Παρά την αυξημένη ζήτηση για ταξίδια προς τα ελληνικά νησιά, το κόστος λειτουργίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα γενικευμένων μειώσεων στα εισιτήρια.
Τα στοιχεία του 2025 επιβεβαιώνουν ότι η ακτοπλοΐα εξακολουθεί να κινείται ανοδικά. Οι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το 2024 και έφτασαν τα 18,42 εκατομμύρια, ενώ η διακίνηση οχημάτων κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 13,2%, ξεπερνώντας τα 3,47 εκατομμύρια. Ωστόσο, η ανάπτυξη δεν ήταν ομοιόμορφη. Ορισμένες γραμμές προς την Κρήτη ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ άλλοι προορισμοί, όπως οι Κυκλάδες, οι Σποράδες και τμήματα του Βορείου Αιγαίου, παρουσίασαν κάμψη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τα στοιχεία του 2025 επιβεβαιώνουν ότι η ακτοπλοΐα εξακολουθεί να κινείται ανοδικά. Οι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το 2024 και έφτασαν τα 18,42 εκατομμύρια, ενώ η διακίνηση οχημάτων κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 13,2%, ξεπερνώντας τα 3,47 εκατομμύρια. Ωστόσο, η ανάπτυξη δεν ήταν ομοιόμορφη. Ορισμένες γραμμές προς την Κρήτη ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ άλλοι προορισμοί, όπως οι Κυκλάδες, οι Σποράδες και τμήματα του Βορείου Αιγαίου, παρουσίασαν κάμψη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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