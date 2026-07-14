Ακτοπλοΐα: Γιατί τα εισιτήρια δύσκολα θα γίνουν φθηνότερα παρά τις συνεχείς προσφορές

Η επιβατική κίνηση αυξάνεται, όμως τα ακριβά καύσιμα, οι νέες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και το υψηλό λειτουργικό κόστος δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια για ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές