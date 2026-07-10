Συντηρούνται τα κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Επιασε τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Συντηρούνται τα κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Επιασε τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Προσεκτικές κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών λόγω του εύθραυστου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, με τον Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να συντηρηθεί πάνω από τις 2.500 μονάδες - Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν στο ταμπλό
Για δεύτερη σερί συνεδρίαση μετά το sell off της Τετάρτης, οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνουν διάθεση να συντηρηθεί ένα θετικό μομέντουμ, αν και με προσεκτικές κινήσεις, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών αυτή την ώρα να ανεβαίνει 0,49% στις 2.504 μονάδες. Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE κερδίζει 0,26%, ο Mid Cap υποχωρεί οριακά 0,01% και ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποιεί άλμα 1,58%. Ο τζίρος λίγο πριν τις 11:00 κυμαίνεται στα 10 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό αυτή την ώρα, ξεχωρίζουν η ΕΤΕ με κέρδη 1,45%, η Alpha Bank (+0,32%), η Πειραιώς (+0,24%), η Allwyn (+0,97%), η Jumbo (+0,89%) και η Cenergy (+0,93%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχονται η Eurobank (-0,25%), Aktor (-0,14%), η Metlen (-0,20%) και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-2,15%).
Yπενθυμίζεται, ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών ανέκαμψε στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.495,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,18%, αφού όμως απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών κερδών του. Νωρίτερα είχε φθάσει να ενισχύεται έως και κατά 0,9%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 259 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών (320 εκατ. ευρώ), με τις τραπεζικές μετοχές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 49% του συνολικού τζίρου.
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Στο ταμπλό αυτή την ώρα, ξεχωρίζουν η ΕΤΕ με κέρδη 1,45%, η Alpha Bank (+0,32%), η Πειραιώς (+0,24%), η Allwyn (+0,97%), η Jumbo (+0,89%) και η Cenergy (+0,93%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχονται η Eurobank (-0,25%), Aktor (-0,14%), η Metlen (-0,20%) και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-2,15%).
Yπενθυμίζεται, ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών ανέκαμψε στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.495,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,18%, αφού όμως απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών κερδών του. Νωρίτερα είχε φθάσει να ενισχύεται έως και κατά 0,9%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 259 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών (320 εκατ. ευρώ), με τις τραπεζικές μετοχές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 49% του συνολικού τζίρου.
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