Συντηρούνται τα κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Επιασε τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Προσεκτικές κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών λόγω του εύθραυστου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, με τον Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να συντηρηθεί πάνω από τις 2.500 μονάδες - Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν στο ταμπλό