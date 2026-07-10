ΕΛΙΜΕ: Στο Ηράκλειο χαράχθηκε ο νέος οδικός χάρτης για τα ελληνικά λιμάνια
ΕΛΙΜΕ: Στο Ηράκλειο χαράχθηκε ο νέος οδικός χάρτης για τα ελληνικά λιμάνια
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανέδειξε τις προτεραιότητες για επενδύσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση και τις θεσμικές παρεμβάσεις έως το 2030
Η διαμόρφωση μιας σύγχρονης εθνικής λιμενικής πολιτικής, ικανής να ανταποκριθεί στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και να αξιοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης δεκαετίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη.
Η συνεδρίαση δεν περιορίστηκε σε έναν απολογισμό των εξελίξεων στον λιμενικό τομέα. Αντίθετα, ανέδειξε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα ελληνικά λιμάνια τα επόμενα χρόνια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει νέους περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς κανόνες, ενώ αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία χρηματοδότησης των μεγάλων έργων υποδομής.
Ο Μανώλης Κουτουλάκης υπογράμμισε ότι ο θεσμικός διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής λιμενικής πολιτικής. Όπως σημείωσε, το Υπουργείο, σε συνεργασία με την ΕΛΙΜΕ και τους οργανισμούς λιμένων, προετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων για τη λιμενική βιομηχανία, το οποίο δεν θα περιορίζεται μόνο στις υποδομές, αλλά θα περιλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου.
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Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας: Παναγιώτης Αναστασόπουλου, Μανώλης Κουτουλάκης, Μηνάς Παπαδάκης
Η συνεδρίαση δεν περιορίστηκε σε έναν απολογισμό των εξελίξεων στον λιμενικό τομέα. Αντίθετα, ανέδειξε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα ελληνικά λιμάνια τα επόμενα χρόνια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει νέους περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς κανόνες, ενώ αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία χρηματοδότησης των μεγάλων έργων υποδομής.
Ο Μανώλης Κουτουλάκης υπογράμμισε ότι ο θεσμικός διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής λιμενικής πολιτικής. Όπως σημείωσε, το Υπουργείο, σε συνεργασία με την ΕΛΙΜΕ και τους οργανισμούς λιμένων, προετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων για τη λιμενική βιομηχανία, το οποίο δεν θα περιορίζεται μόνο στις υποδομές, αλλά θα περιλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας: Παναγιώτης Αναστασόπουλου, Μανώλης Κουτουλάκης, Μηνάς Παπαδάκης
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