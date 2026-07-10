ElvalHalcor: Το στοίχημα των 850 εκατ. ευρώ στη νέα εποχή του χαλκού και του αλουμινίου
ElvalHalcor: Το στοίχημα των 850 εκατ. ευρώ στη νέα εποχή του χαλκού και του αλουμινίου
Η διοίκηση εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers, η ενεργειακή μετάβαση και η επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης ανοίγουν έναν νέο κύκλο ζήτησης για χαλκό και αλουμίνιο. Το επενδυτικό σχέδιο έως το 2030, η ΑΜΚ έως 250 εκατ. ευρώ και το άνοιγμα της μετοχικής βάσης στους ξένους θεσμικούς
Λίγα χρόνια μετά την ολοκλήρωση ενός επενδυτικού κύκλου άνω του 1 δισ. ευρώ, ο οποίος αναδιαμόρφωσε την παραγωγική της βάση, η ElvalHalcor ετοιμάζεται να ανοίξει έναν ακόμη. Η διοίκηση του ομίλου σχεδιάζει επενδύσεις άνω των 850 εκατ. ευρώ έως το 2030, εκτιμώντας ότι η αγορά χαλκού και αλουμινίου εισέρχεται σε μια νέα περίοδο διαρθρωτικής ανάπτυξης, που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers, την ενεργειακή μετάβαση, την ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων, την ανακύκλωση και την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης.
Η χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου θα υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων, από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ που ενέκριναν οι μέτοχοι στην έκτακτη γενική συνέλευση της Πέμπτης. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει τη διασπορά της μετοχής της, διευρύνοντας τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών.
«Την ΑΜΚ λέγαμε εδώ και καιρό ότι θα την κάνουμε. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε την κατάλληλη στιγμή για να πατήσουμε το κουμπάκι. Για να κάνεις την επένδυση πρέπει να δεις… Οι δασμοί θα χειροτερεύσουν; Η Ευρώπη θα αρχίσει να ξυπνά και να βοηθά την ευρωπαϊκή βιομηχανία;», ανέφερε στο newmoney ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ElvalHalcor, Σπύρος Κοκκόλης.
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Η χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου θα υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων, από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ που ενέκριναν οι μέτοχοι στην έκτακτη γενική συνέλευση της Πέμπτης. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει τη διασπορά της μετοχής της, διευρύνοντας τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών.
«Την ΑΜΚ λέγαμε εδώ και καιρό ότι θα την κάνουμε. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε την κατάλληλη στιγμή για να πατήσουμε το κουμπάκι. Για να κάνεις την επένδυση πρέπει να δεις… Οι δασμοί θα χειροτερεύσουν; Η Ευρώπη θα αρχίσει να ξυπνά και να βοηθά την ευρωπαϊκή βιομηχανία;», ανέφερε στο newmoney ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ElvalHalcor, Σπύρος Κοκκόλης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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