ElvalHalcor: Το στοίχημα των 850 εκατ. ευρώ στη νέα εποχή του χαλκού και του αλουμινίου

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Λίγα χρόνια μετά την ολοκλήρωση ενός επενδυτικού κύκλου άνω τουο οποίος αναδιαμόρφωσε την παραγωγική της βάση, ηετοιμάζεται να ανοίξει έναν ακόμη. Η διοίκηση του ομίλου σχεδιάζει επενδύσεις άνω τωνεκτιμώντας ότι η αγορά χαλκού και αλουμινίου εισέρχεται σε μια νέα περίοδο διαρθρωτικής ανάπτυξης, που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers, την ενεργειακή μετάβαση, την ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων, την ανακύκλωση και την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης.Η χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου θα υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων, από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ που ενέκριναν οι μέτοχοι στην έκτακτη γενική συνέλευση της Πέμπτης. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει τη διασπορά της μετοχής της, διευρύνοντας τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών.«Την ΑΜΚ λέγαμε εδώ και καιρό ότι θα την κάνουμε. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε την κατάλληλη στιγμή για να πατήσουμε το κουμπάκι. Για να κάνεις την επένδυση πρέπει να δεις… Οι δασμοί θα χειροτερεύσουν; Η Ευρώπη θα αρχίσει να ξυπνά και να βοηθά την ευρωπαϊκή βιομηχανία;», ανέφερε στο newmoney ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ElvalHalcor,ς.