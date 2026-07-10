«Δεν είμαι υποψήφια για τίποτα» λέει η Λαγκάρντ για το αν θα διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας
«Δεν είμαι υποψήφια για τίποτα» λέει η Λαγκάρντ για το αν θα διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας
Η επικεφαλής της ΕΚΤ απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες, ενώ επανέλαβε τον στόχο της ΕΚΤ για πληθωρισμό 2%
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας, διαψεύδοντας τα σενάρια που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά τις δηλώσεις της για πιθανή μελλοντική εμπλοκή της στη γαλλική πολιτική σκηνή.
Σε συνέντευξή της στο Euronews, η Λαγκάρντ τόνισε ότι δεν είναι υποψήφια «για τίποτα», υπογραμμίζοντας όμως πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή προοπτική της Γαλλίας.
«Δεν είμαι υποψήφια για τίποτα, αλλά με ενδιαφέρει βαθιά να προστατευθεί η Ευρώπη και να παραμείνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας».
Ερωτηθείσα αν σκοπεύει να υποστηρίξει αυτή τη θέση μέσα από μια προεκλογική εκστρατεία ή παραμένοντας στην ΕΚΤ, απάντησε ότι θα το πράξει «με όποια ιδιότητα αποδειχθεί η πιο αποτελεσματική».
Οι δηλώσεις της έρχονται μετά τα σχόλια της προηγούμενης εβδομάδας, όταν είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ προκειμένου να συμμετάσχει στη δημόσια συζήτηση για το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σε συνέντευξή της στο Euronews, η Λαγκάρντ τόνισε ότι δεν είναι υποψήφια «για τίποτα», υπογραμμίζοντας όμως πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή προοπτική της Γαλλίας.
«Δεν είμαι υποψήφια»Η επικεφαλής της ΕΚΤ δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Δεν είμαι υποψήφια για τίποτα, αλλά με ενδιαφέρει βαθιά να προστατευθεί η Ευρώπη και να παραμείνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας».
Ερωτηθείσα αν σκοπεύει να υποστηρίξει αυτή τη θέση μέσα από μια προεκλογική εκστρατεία ή παραμένοντας στην ΕΚΤ, απάντησε ότι θα το πράξει «με όποια ιδιότητα αποδειχθεί η πιο αποτελεσματική».
Οι δηλώσεις της έρχονται μετά τα σχόλια της προηγούμενης εβδομάδας, όταν είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ προκειμένου να συμμετάσχει στη δημόσια συζήτηση για το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα