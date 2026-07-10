«Δεν είμαι υποψήφια για τίποτα» λέει η Λαγκάρντ για το αν θα διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας

Η επικεφαλής της ΕΚΤ απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες, ενώ επανέλαβε τον στόχο της ΕΚΤ για πληθωρισμό 2%