Η Ναταλία Γερμανού κάνει προπόνηση στο γυμναστήριο, δείτε φωτογραφία
Η Ναταλία Γερμανού κάνει προπόνηση στο γυμναστήριο, δείτε φωτογραφία
Τέλος η δουλειά, ώρα για προπόνηση, έγραψε η παρουσιάστρια
Μία φωτογραφία μέσα από το γυμναστήριο δημοσίευσε η Ναταλία Γερμανού, δείχνοντας στους ακολούθους της στιγμές από την προπόνησή της.
Η παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση την Πέμπτη 9 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, και σε στιγμιότυπο που κοινοποίησε εμφανίστηκε με αθλητικό look καθισμένη στο πάτωμα, ενώ σε βίντεο που δημοσίευσε έκανε μία από τις ασκήσεις του προγράμματός της.
«Τέλος η δουλειά, ώρα για προπόνηση» έγραψε η Ναταλία Γερμανού στη λεζάντα της ανάρτησής της, αναφέροντας ότι μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής της εκπομπής, εντάσσει τη γυμναστική στην καθημερινότητά της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση την Πέμπτη 9 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, και σε στιγμιότυπο που κοινοποίησε εμφανίστηκε με αθλητικό look καθισμένη στο πάτωμα, ενώ σε βίντεο που δημοσίευσε έκανε μία από τις ασκήσεις του προγράμματός της.
«Τέλος η δουλειά, ώρα για προπόνηση» έγραψε η Ναταλία Γερμανού στη λεζάντα της ανάρτησής της, αναφέροντας ότι μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής της εκπομπής, εντάσσει τη γυμναστική στην καθημερινότητά της.
Δείτε την ανάρτησή της
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