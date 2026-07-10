Στουρνάρας – Βούιτσιτς – Μυλωνάς: Πώς θα αυξηθεί ο όγκος των επενδύσεων στην Ευρώπη
Στουρνάρας – Βούιτσιτς – Μυλωνάς: Πώς θα αυξηθεί ο όγκος των επενδύσεων στην Ευρώπη
Γιάννης Στουρνάρας, Μπόρις Βούιτσιτς και Παύλος Μυλωνάς μίλησαν στο συνέδριο του Economist για την ανάγκη βαθύτερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επιτάχυνσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών
Την ανάγκη για βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την επιτάχυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη συμμετοχή του σε πάνελ του Economist, μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μπόρις Βούιτσιτς, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, Παύλο Μυλωνά.
Ο Γιάννης Στουρνάρας επισήμανε ότι, η Ευρώπη αφού δεν μπορεί να έχει άμεσα την τραπεζική ένωση, μπορεί να επιτύχει το «δεύτερο καλύτερο» , προχωρώντας στην ένωση κεφαλαίων και στη δημιουργία κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων. Όπως ανέφερε, μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε ένα πολύ μεγαλύτερο απόθεμα πόρων που θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε επενδύσεις εντός της Ευρώπης.
«Χρειαζόμαστε περισσότερη ομοσπονδιακή Ευρώπη», τόνισε, επικαλούμενος ως οδηγό τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επισήμανε ακόμη ότι τόσο η νομισματική όσο και η δημοσιονομική πολιτική μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, αν και η άσκησή τους παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική.
Παράλληλα, σημείωσε ότι τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα καταγράφεται υψηλό επίπεδο αποταμίευσης, το οποίο δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχες επενδύσεις.
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Ο Γιάννης Στουρνάρας επισήμανε ότι, η Ευρώπη αφού δεν μπορεί να έχει άμεσα την τραπεζική ένωση, μπορεί να επιτύχει το «δεύτερο καλύτερο» , προχωρώντας στην ένωση κεφαλαίων και στη δημιουργία κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων. Όπως ανέφερε, μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε ένα πολύ μεγαλύτερο απόθεμα πόρων που θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε επενδύσεις εντός της Ευρώπης.
«Χρειαζόμαστε περισσότερη ομοσπονδιακή Ευρώπη», τόνισε, επικαλούμενος ως οδηγό τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επισήμανε ακόμη ότι τόσο η νομισματική όσο και η δημοσιονομική πολιτική μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, αν και η άσκησή τους παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική.
Παράλληλα, σημείωσε ότι τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα καταγράφεται υψηλό επίπεδο αποταμίευσης, το οποίο δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχες επενδύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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