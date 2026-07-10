e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και σήμερα
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και σήμερα
ΔΥΠΑ & e-ΕΦΚΑ Ιουλίου 2026, ποια επιδόματα πληρώνονται έως τις 10/7
Συνολικά 69.856.913,67 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.273 δικαιούχους έως τις 10 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
-Από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου, θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
-19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ-Στις 6 Ιουλίου, θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας)
-Από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου, θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ-20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
-19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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