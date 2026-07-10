Motor Oil – AKTOR: Η στρατηγική συμμαχία πίσω από το τριπλό deal σε ενέργεια και υποδομές

Την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις υποδομές φυσικού αερίου, με τη δημιουργία ενός ισχυρού τρίτου πόλου στην ελληνική και περιφερειακή αγορά LNG, σηματοδοτεί η κατ’ αρχήν συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες μεταξύ της AKTOR και της Motor Oil για την απόκτηση από την πρώτη του 50% της Dioriga Gas. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά deals των τελευταίων μηνών στους κλάδους της ενέργειας και των υποδομών, το οποίο αποτυπώνει τη δυναμική που αναπτύσσεται στην αγορά μέσα από στρατηγικές συμπράξεις, τον επιμερισμό του επενδυτικού ρίσκου και την από κοινού ανάπτυξη μεγάλων έργων με ισχυρό περιφερειακό και εξαγωγικό αποτύπωμα.



Παρά το γεγονός ότι βασικές παράμετροι της επένδυσης παραμένουν υπό διαμόρφωση —με σημαντικότερες το τελικό ύψος του κόστους- η συμφωνία καταδεικνύει ότι οι δύο όμιλοι επιδιώκουν να τοποθετηθούν έγκαιρα σε μια αγορά που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου αποκτά νέα δυναμική, τόσο σε εμπορικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο.



Η αυξημένη κινητικότητα αποτυπώθηκε αφενός στις πρόσφατες ετήσιες δημοπρασίες, όπου δεσμεύθηκε πάνω από το 45% της διαθέσιμης δυναμικότητας στη διασύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας, και αφετέρου στο αυξανόμενο ενδιαφέρον νέων χωρών να ενταχθούν στον διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά. Σύμφωνα με πληροφορίες η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν πλέον εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής, ανεβάζοντας σε εννέα τις χώρες που συμμετέχουν ή επιδιώκουν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα, μαζί με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr