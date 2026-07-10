Ξεμπλοκάρουν αναδρομικά με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συνταξιούχους του Δημοσίου
Ξεμπλοκάρουν αναδρομικά με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συνταξιούχους του Δημοσίου
Τα αναδρομικά ποσά αφορούν χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έπειτα
Πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, η καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνολικά 363 συνταξιούχους του τ. Δημοσίου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.
Τα αναδρομικά ποσά αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έπειτα, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων και των ενεργειών του e-ΕΦΚΑ για την ορθή και έγκαιρη καταβολή των προβλεπόμενων ποσών.
Τυχόν αναδρομικά ποσά έως τις 31/12/2018 είχαν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους σε προγενέστερο χρόνο.
Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των αναδρομικών ανέρχεται σε 2.434.328,64 ευρώ.
Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης καταβολής των συντάξεων και των αναδρομικών στους δικαιούχους.
Τα αναδρομικά ποσά αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έπειτα, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων και των ενεργειών του e-ΕΦΚΑ για την ορθή και έγκαιρη καταβολή των προβλεπόμενων ποσών.
Τυχόν αναδρομικά ποσά έως τις 31/12/2018 είχαν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους σε προγενέστερο χρόνο.
Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των αναδρομικών ανέρχεται σε 2.434.328,64 ευρώ.
Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης καταβολής των συντάξεων και των αναδρομικών στους δικαιούχους.
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