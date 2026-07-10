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Ξεμπλοκάρουν αναδρομικά με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συνταξιούχους του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αναδρομικά συνταξιούχων

Ξεμπλοκάρουν αναδρομικά με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συνταξιούχους του Δημοσίου

Τα αναδρομικά ποσά αφορούν χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έπειτα

Ξεμπλοκάρουν αναδρομικά με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συνταξιούχους του Δημοσίου
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Πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, η καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνολικά 363 συνταξιούχους του τ. Δημοσίου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Τα αναδρομικά ποσά αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έπειτα, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων και των ενεργειών του e-ΕΦΚΑ για την ορθή και έγκαιρη καταβολή των προβλεπόμενων ποσών.

Τυχόν αναδρομικά ποσά έως τις 31/12/2018 είχαν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους σε προγενέστερο χρόνο.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των αναδρομικών ανέρχεται σε 2.434.328,64 ευρώ.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης καταβολής των συντάξεων και των αναδρομικών στους δικαιούχους.
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