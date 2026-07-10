Bloomberg: Τι μπορεί να διδαχθεί η Βρετανία από την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Το μεγάλο πρόβλημα της Βρετανίας

Το ελληνικό παράδειγμα

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Πάνω από 20 δισ. ευρώ στο Δημόσιο

Η Ελλάδα, που πριν από μία δεκαετία βρέθηκε ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία, αποτελεί σήμερα παράδειγμα για το, ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας, χωρίς να προκαλεί ανησυχία στις αγορές ομολόγων. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα ανάλυσης του, η οποία υποστηρίζει ότι η νέα κυβέρνηση της Βρετανίας θα μπορούσε να αντλήσει πολύτιμα διδάγματα από την ελληνική εμπειρία., ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου, έχει δεσμευθεί να αλλάξει ριζικά το οικονομικό μοντέλο της χώρας. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ προωθεί μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο στην ενέργεια, το νερό, τις μεταφορές και την εκπαίδευση, καθώς και αυξημένες επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία και σε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας.Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να δημιουργηθεί ανάπτυξη σε κάθε περιοχή της χώρας, αναστρέφοντας μια δεκαετία οικονομικής στασιμότητας.Κατά την ανάλυση, ο Μπέρναμ περιγράφει σωστά τις χρόνιες αδυναμίες της βρετανικής οικονομίας. Το μοντέλο που βασίστηκε στις ιδιωτικοποιήσεις, τη χαμηλή φορολογία και την περιορισμένη κρατική παρέμβαση οδήγησε σε χρόνια υποεπένδυση, υποβάθμιση των υποδομών, πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, χαμηλή παραγωγικότητα και στάσιμα εισοδήματα.Η χρηματοπιστωτική κρίση, το Brexit και οι αλλεπάλληλες διεθνείς αναταράξεις επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση, αυξάνοντας παράλληλα το δημόσιο χρέος.Ωστόσο, παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθούν οι φιλόδοξες εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης.Η Βρετανία ξεκινά τη νέα πολιτική περίοδο με δημοσιονομικό κενό περίπου 5 δισ. λιρών, ενώ οι αγορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα οποιαδήποτε αύξηση του δανεισμού μετά την κρίση που προκάλεσε η σύντομη πρωθυπουργία της Λιζ Τρας. Επιπλέον, ο Μπέρναμ έχει δεσμευθεί ότι θα τηρήσει τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια ελιγμών.Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με το Bloomberg, η Ελλάδα προσφέρει ένα διαφορετικό μοντέλο.Από το 2015 έως σήμερα, η χώρα κατάφερε να μειώσει το δημόσιο χρέος της από περίπου 200% του ΑΕΠ σε περίπου 137%, επίπεδο χαμηλότερο από της Ιταλίας. Παράλληλα, όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναφέρει την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα, ενώ οι αποδόσεις των δεκαετών ελληνικών ομολόγων διαμορφώνονται γύρω στο 3,6%, περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από τις αντίστοιχες βρετανικές.Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία διαδραμάτισε το Υπερταμείο, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος διάσωσης το 2015, ύστερα από απαίτηση των ευρωπαϊκών θεσμών και του ΔΝΤ.Αρχικά αντιμετωπίστηκε με έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα, καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι επρόκειτο ουσιαστικά για μεταφορά της δημόσιας περιουσίας υπό τον έλεγχο των πιστωτών.Παρά τις αντιδράσεις, το Υπερταμείο έχει αποδώσει περισσότερα από 20 δισ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο από την ίδρυσή του, εκ των οποίων περίπου 15 δισ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του δημόσιου χρέους.