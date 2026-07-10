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Αναρχικοί καλούν σε συγκέντρωση στη ΓΑΔΑ μετά τις επιχειρήσεις της Αντιτρομοκρατικής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά
Αναρχικοί καλούν σε συγκέντρωση στη ΓΑΔΑ μετά τις επιχειρήσεις της Αντιτρομοκρατικής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά
Κάνουν λόγο για «πογκρόμ κατά του αναρχικού κινήματος»
Κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη ΓΑΔΑ απευθύνουν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, μετά τις επιχειρήσεις της Αντιτρομοκρατικής που πραγματοποιήθηκαν από το πρωί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
Από τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν δύο άτομα για την εμπρηστική επίθεση της Marfin το 2010 στην Αθήνα και τρία για το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι συλληφθέντες φέρεται να είναι γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
Οι συντάκτες του κειμένου κατηγορούν την κυβέρνηση και τις διωκτικές αρχές ότι επιχειρούν να στοχοποιήσουν τον αναρχικό χώρο, κάνοντας λόγο για «πογκρόμ κατά του αναρχικού κινήματος».
Στο πλαίσιο αυτό καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στη ΓΑΔΑ στις 18:00 και σε συνέλευση στα Προσφυγικά, στο Κοινωνικό Κέντρο, στις 20:00.
Από τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν δύο άτομα για την εμπρηστική επίθεση της Marfin το 2010 στην Αθήνα και τρία για το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι συλληφθέντες φέρεται να είναι γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
Οι συντάκτες του κειμένου κατηγορούν την κυβέρνηση και τις διωκτικές αρχές ότι επιχειρούν να στοχοποιήσουν τον αναρχικό χώρο, κάνοντας λόγο για «πογκρόμ κατά του αναρχικού κινήματος».
Στο πλαίσιο αυτό καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στη ΓΑΔΑ στις 18:00 και σε συνέλευση στα Προσφυγικά, στο Κοινωνικό Κέντρο, στις 20:00.
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