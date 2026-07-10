Ο Κάθετος Διάδρομος διευρύνεται: Σερβία και Βόρεια Μακεδονία στο νέο σχήμα, επόμενος σταθμός η Κεντρική Ευρώπη

Στην Αθήνα η συνάντηση των διαχειριστών εννέα χωρών για την επέκταση του Vertical Corridor – Το όραμα για τη μετεξέλιξή του από «διάδρομο» σε περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο