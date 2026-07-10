Ο Κάθετος Διάδρομος διευρύνεται: Σερβία και Βόρεια Μακεδονία στο νέο σχήμα, επόμενος σταθμός η Κεντρική Ευρώπη
Ο Κάθετος Διάδρομος διευρύνεται: Σερβία και Βόρεια Μακεδονία στο νέο σχήμα, επόμενος σταθμός η Κεντρική Ευρώπη
Στην Αθήνα η συνάντηση των διαχειριστών εννέα χωρών για την επέκταση του Vertical Corridor – Το όραμα για τη μετεξέλιξή του από «διάδρομο» σε περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο
Η διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου περνά στο στάδιο της τεχνικής υλοποίησης, με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου TSOs από εννέα χώρες να συναντώνται σήμερα στην Αθήνα προκειμένου να εξετάσουν τα επόμενα βήματα για την επέκταση της πρωτοβουλίας.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η ένταξη της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στο σχήμα συνεργασίας, εξέλιξη που διευρύνει τον ενεργειακό διάδρομο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικής πύλης εισόδου φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ των αρμόδιων υπουργών, με στόχο η διεύρυνση να αποκτήσει πλέον τεχνικό και επιχειρησιακό περιεχόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στις δύο νέες χώρες. Το επόμενο στάδιο προβλέπει την περαιτέρω επέκταση του Vertical Corridor προς την Κεντρική Ευρώπη, με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να αποτελούν τους επόμενους κρίκους του δικτύου.
Η διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου θα εξελιχθεί σε ένα πλήρως διασυνδεδεμένο περιφερειακό σύστημα που θα συνδέει τη Νοτιοανατολική με την Κεντρική Ευρώπη.
Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα της διευθύνουσας συμβούλου του ΔΕΣΦΑ, Μαρίας Σφερούτσα η οποία περιέγραψε χθες από το συνέδριο του Economist το νέο όραμα για τον Vertical Corridor, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να παραμείνει ένας διάδρομος, αλλά να εξελιχθεί σε έναν κύκλο». Όπως εξήγησε, η περιοχή δεν χρειάζεται πλέον έναν μόνο άξονα μεταφοράς φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά, αλλά ένα πλέγμα διασυνδέσεων με αμφίδρομες ροές, ικανό να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των χωρών της περιοχής.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σημερινή τεχνική συνάντηση στην Αθήνα, με την ένταξη της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας να αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης επέκτασης του σχήματος προς τα Δυτικά Βαλκάνια και ακολούθως την Κεντρική Ευρώπη. Στο ίδιο τραπέζι αναμένεται να καθίσουν Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, βόρεια Μακεδονία, Σλοβακία, Ουγγαρία και η Ουκρανία.
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Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η ένταξη της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στο σχήμα συνεργασίας, εξέλιξη που διευρύνει τον ενεργειακό διάδρομο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικής πύλης εισόδου φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ των αρμόδιων υπουργών, με στόχο η διεύρυνση να αποκτήσει πλέον τεχνικό και επιχειρησιακό περιεχόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στις δύο νέες χώρες. Το επόμενο στάδιο προβλέπει την περαιτέρω επέκταση του Vertical Corridor προς την Κεντρική Ευρώπη, με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να αποτελούν τους επόμενους κρίκους του δικτύου.
Από «διάδρομος» σε περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο
Η διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου θα εξελιχθεί σε ένα πλήρως διασυνδεδεμένο περιφερειακό σύστημα που θα συνδέει τη Νοτιοανατολική με την Κεντρική Ευρώπη.
Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα της διευθύνουσας συμβούλου του ΔΕΣΦΑ, Μαρίας Σφερούτσα η οποία περιέγραψε χθες από το συνέδριο του Economist το νέο όραμα για τον Vertical Corridor, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να παραμείνει ένας διάδρομος, αλλά να εξελιχθεί σε έναν κύκλο». Όπως εξήγησε, η περιοχή δεν χρειάζεται πλέον έναν μόνο άξονα μεταφοράς φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά, αλλά ένα πλέγμα διασυνδέσεων με αμφίδρομες ροές, ικανό να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των χωρών της περιοχής.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σημερινή τεχνική συνάντηση στην Αθήνα, με την ένταξη της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας να αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης επέκτασης του σχήματος προς τα Δυτικά Βαλκάνια και ακολούθως την Κεντρική Ευρώπη. Στο ίδιο τραπέζι αναμένεται να καθίσουν Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, βόρεια Μακεδονία, Σλοβακία, Ουγγαρία και η Ουκρανία.
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