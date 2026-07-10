Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για HelleniQ Energy και Motor Oil λόγω ισχυρών περιθωρίων διύλισης

Για την HelleniQ Energy η τιμή στόχος αυξάνεται στα 13,5 ευρώ, από 11,30 ευρώ προηγουμένως, επίπεδο που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 26% - Για τη Motor Oil, η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 49 ευρώ, από 41 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 14%