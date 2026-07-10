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Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για HelleniQ Energy και Motor Oil λόγω ισχυρών περιθωρίων διύλισης
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Goldman Sachs Motor Oil HELLENiQ ENERGY

Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για HelleniQ Energy και Motor Oil λόγω ισχυρών περιθωρίων διύλισης

Για την HelleniQ Energy η τιμή στόχος αυξάνεται στα 13,5 ευρώ, από 11,30 ευρώ προηγουμένως, επίπεδο που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 26% - Για τη Motor Oil, η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 49 ευρώ, από 41 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 14%

Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για HelleniQ Energy και Motor Oil λόγω ισχυρών περιθωρίων διύλισης
Νίκος Μελαχροινός
Θετική για τον κλάδο της διύλισης στην Ελλάδα παραμένει η Goldman Sachs, καθώς εκτιμά ότι το περιβάλλον των διεθνών περιθωρίων εξακολουθεί να στηρίζει ουσιαστικά την κερδοφορία των ελληνικών ομίλων. Στην τελευταία της έκθεση της για τα ελληνικά διυλιστήρια ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση Buy για τη HelleniQ Energy και τη σύσταση Neutral για τη Motor Oil, ανεβάζοντας τις τιμές στόχους και για τις δύο μετοχές.

Για την HelleniQ Energy, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 13,5 ευρώ, από 11,30 ευρώ προηγουμένως, επίπεδο που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 26%. Για τη Motor Oil, η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 49 ευρώ, από 41 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 14%.

Η διαφοροποίηση των συστάσεων συνδέεται με το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η HelleniQ εμφανίζει μεγαλύτερο περιθώριο θετικών αναθεωρήσεων στα κέρδη και πιθανή εξομάλυνση της αποτίμησής της. Αντίθετα, για τη Motor Oil, παρότι ο οίκος αναβαθμίζει σημαντικά τις εκτιμήσεις του, διατηρεί πιο ουδέτερη στάση μετά την πορεία της μετοχής.

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Νίκος Μελαχροινός
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