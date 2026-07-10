Πλειστηριασμοί: Στον δρόμο για το… σφυρί το κτήριο του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πλειστηριασμοί: Στον δρόμο για το… σφυρί το κτήριο του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Η σχετική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Οκτώβριο - Η ιστορία του, η ιδιοκτήτρια εταιρεία και οι «κόκκινες» επιδόσεις - Πού τίθεται ο πήχης για το ελάχιστο τίμημα
Βγαίνουν και υπουργεία… στο σφυρί; Όσο κι αν μοιάζει παράδοξο η απάντηση είναι θετική… Και αυτό συμβαίνει με την περίπτωση του γνωστού κτηρίου, επί της λεωφόρου Μεσογείων, όπου στεγάζεται εδώ και πολλά χρόνια το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Όπως αποκαλύπτει το newmoney, το εν λόγω κτήριο έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό τον ερχόμενο Οκτώβριο, με τον πήχη του ελάχιστου τιμήματος να τίθεται στην περιοχή των 29 εκατ. ευρώ.
Πρέπει να διευκρινιστεί, ωστόσο, ότι το ακίνητο ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία και μισθώνεται από το Δημόσιο στεγάζοντας τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. Επίσης, όπως συμβαίνει για κάθε πλειστηριασμό, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας να υπάρξει αναστολή, εάν στο μεταξύ μεσολαβήσουν ανακοπή ή άλλες νομικές κινήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Όπως αποκαλύπτει το newmoney, το εν λόγω κτήριο έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό τον ερχόμενο Οκτώβριο, με τον πήχη του ελάχιστου τιμήματος να τίθεται στην περιοχή των 29 εκατ. ευρώ.
Πρέπει να διευκρινιστεί, ωστόσο, ότι το ακίνητο ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία και μισθώνεται από το Δημόσιο στεγάζοντας τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. Επίσης, όπως συμβαίνει για κάθε πλειστηριασμό, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας να υπάρξει αναστολή, εάν στο μεταξύ μεσολαβήσουν ανακοπή ή άλλες νομικές κινήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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