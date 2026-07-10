Πλειστηριασμοί: Στον δρόμο για το… σφυρί το κτήριο του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η σχετική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Οκτώβριο - Η ιστορία του, η ιδιοκτήτρια εταιρεία και οι «κόκκινες» επιδόσεις - Πού τίθεται ο πήχης για το ελάχιστο τίμημα