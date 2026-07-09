Οι τιμές των σπιτιών κοντά σε οκτώ μεγάλα πανεπιστήμια σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Οι τιμές των σπιτιών κοντά σε οκτώ μεγάλα πανεπιστήμια σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Πόσο μισθώνονται τα σπίτια γύρω από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πάντειο, ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, Χαροκόπειο, Δυτικής Αττικής, ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ανοδικά σε όλες τις περιπτώσεις, αν και με διαφορετικές «ταχύτητες» κινούνται οι τιμές για την ενοικίαση διαμερισμάτων κοντά σε 8 οκτώ από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, με τα σπίτια ειδικά στον Πειραιά να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε συνέχεια και της συνολικότερης ανόδου, γενικότερα, στην κτηματαγορά στο λιμάνι.
Ο Πειραιάς αναδεικνύεται στον «πρωταθλητή» των αυξήσεων στα ενοίκια την τελευταία τριετία, με μια συνολική αύξηση πάνω από 29% από τις αρχές του 2021 και μετά ενώ σε άλλες περιοχές οι τιμές δείχνουν να εισέρχονται σε φάση σταθεροποίησης. Τα στοιχεία της ReDataset για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εξετάζει τις μέσες τιμές ενοικίασης σε σπίτια έως 50 τετραγωνικών μέτρων σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κατασκευής από τη δεκαετία του ’60 και μετά.
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Ο Πειραιάς αναδεικνύεται στον «πρωταθλητή» των αυξήσεων στα ενοίκια την τελευταία τριετία, με μια συνολική αύξηση πάνω από 29% από τις αρχές του 2021 και μετά ενώ σε άλλες περιοχές οι τιμές δείχνουν να εισέρχονται σε φάση σταθεροποίησης. Τα στοιχεία της ReDataset για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εξετάζει τις μέσες τιμές ενοικίασης σε σπίτια έως 50 τετραγωνικών μέτρων σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κατασκευής από τη δεκαετία του ’60 και μετά.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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