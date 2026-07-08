Aλλάζουν τελικά οι σπουδές στο εξωτερικό τη ζωή των φοιτητών;
Aλλάζουν τελικά οι σπουδές στο εξωτερικό τη ζωή των φοιτητών;
Μύθος ή πραγματικότητα η ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα των νέων μετά την ολοκλήρωση ετήσιων προγραμμάτων σπουδών σε ξένες χώρες;
Σχεδόν 8 εκατομμύρια φοιτητές σπουδάζουν κάθε χρόνο μακριά από την πατρίδα τους. Στην πλειονότητά τους, παρακολουθούν πλήρες πρόγραμμα σπουδών, αν και πολλοί συμμετέχουν σε βραχύτερα προγράμματα ανταλλαγής, εκμάθησης γλωσσών ή πρακτικής άσκησης. Οι «big four», οι τέσσερις αγγλόφωνες χώρες -ΗΠΑ, Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία- φιλοξενούν περισσότερο από το 40% των φοιτητών αυτών, με πάνω από το 1/3 του συνόλου να προέρχεται από την Κίνα και την Ινδία.
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