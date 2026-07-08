Aλλάζουν τελικά οι σπουδές στο εξωτερικό τη ζωή των φοιτητών;

Μύθος ή πραγματικότητα η ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα των νέων μετά την ολοκλήρωση ετήσιων προγραμμάτων σπουδών σε ξένες χώρες;