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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια
Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ανακοίνωσαν την απόκτηση εκρηκτικού γκαρντ στο πλαίσιο χορηγικής εκδήλωσης του Ολυμπιακού
Στο πλαίσιο της χορηγικής εκδήλωσης του Ολυμπιακού, οι πρόεδροι της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας για τη μεταγραφή.
O εκρηκτικός γκαρντ που εντυπωσίασε άπαντες με την σεζόν του στη Βαλένθια θα ανήκει πλέον με κάθε επισημότητα στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα σφραγίζοντας μία μεταγραφή από τις πιο πολυσυζητημένες της φετινής σεζόν.
Η στιγμή της ανακοίνωσης από τους προέδρους του Ολυμπιακού:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Jean Montero. Ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.
Το who is who
Γεννήθηκε: 03/07/2003
Υπηκοότητα: Δομινικανή Δημοκρατία
Ύψος: 1.88μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες ομάδες
O εκρηκτικός γκαρντ που εντυπωσίασε άπαντες με την σεζόν του στη Βαλένθια θα ανήκει πλέον με κάθε επισημότητα στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα σφραγίζοντας μία μεταγραφή από τις πιο πολυσυζητημένες της φετινής σεζόν.
Η στιγμή της ανακοίνωσης από τους προέδρους του Ολυμπιακού:
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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός«Έπιασε» Λιμάνι ο Μοντέρο!
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Jean Montero. Ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.
Το who is who
Γεννήθηκε: 03/07/2003
Υπηκοότητα: Δομινικανή Δημοκρατία
Ύψος: 1.88μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες ομάδες
Gran Canaria (2019–2024)
Gran Canaria Β (2019–2021)
Overtime Elite (2021–2022)
Real Betis (2023)
Andorra (2023-2024)
Valencia (2024-26)
Οι φετινοί αριθμοί του...
Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Στην ACB είχε μέσο όρο 15.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Διασυλλογικές
Πρωταθλητής Ισπανίας (2026)
Supercup Ισπανίας (2025)
Ατομικές
Μέλος της καλύτερης 5άδας της Ευρωλίγκας (2026)
MVP των Playoffs της Ευρωλίγκας (2026)
Rising Star της Ευρωλίγκας (2026)
MVP των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2026)
Μέλος της καλύτερης 5άδας του EuroCup (2025)
Rising Star του EuroCup (2025)
Μέλος της καλύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2025, 2026)
Μέλος της καλύτερης δεύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2024)
Καλύτερος νέος παίκτης του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2023, 2024, 2025)
Overtime Elite πρώτος σκόρερ (2022)»
Gran Canaria Β (2019–2021)
Overtime Elite (2021–2022)
Real Betis (2023)
Andorra (2023-2024)
Valencia (2024-26)
Οι φετινοί αριθμοί του...
Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Στην ACB είχε μέσο όρο 15.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Διασυλλογικές
Πρωταθλητής Ισπανίας (2026)
Supercup Ισπανίας (2025)
Ατομικές
Μέλος της καλύτερης 5άδας της Ευρωλίγκας (2026)
MVP των Playoffs της Ευρωλίγκας (2026)
Rising Star της Ευρωλίγκας (2026)
MVP των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2026)
Μέλος της καλύτερης 5άδας του EuroCup (2025)
Rising Star του EuroCup (2025)
Μέλος της καλύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2025, 2026)
Μέλος της καλύτερης δεύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2024)
Καλύτερος νέος παίκτης του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2023, 2024, 2025)
Overtime Elite πρώτος σκόρερ (2022)»
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