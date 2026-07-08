Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια

Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ανακοίνωσαν την απόκτηση εκρηκτικού γκαρντ στο πλαίσιο χορηγικής εκδήλωσης του Ολυμπιακού





O εκρηκτικός γκαρντ που εντυπωσίασε άπαντες με την σεζόν του στη Βαλένθια θα ανήκει πλέον με κάθε επισημότητα στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα σφραγίζοντας μία μεταγραφή από τις πιο πολυσυζητημένες της φετινής σεζόν.



Η στιγμή της ανακοίνωσης από τους προέδρους του Ολυμπιακού:



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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός «Έπιασε» Λιμάνι ο Μοντέρο!







Το who is who



Γεννήθηκε: 03/07/2003



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Ύψος: 1.88μ.



Θέση: Γκαρντ



Προηγούμενες ομάδες



Στο πλαίσιο της χορηγικής εκδήλωσης του Ολυμπιακού , οι πρόεδροι της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας για τη μεταγραφή.O εκρηκτικός γκαρντ που εντυπωσίασε άπαντες με την σεζόν του στη Βαλένθια θα ανήκει πλέον με κάθε επισημότητα στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα σφραγίζοντας μία μεταγραφή από τις πιο πολυσυζητημένες της φετινής σεζόν.«Έπιασε» Λιμάνι ο Μοντέρο!Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Jean Montero. Ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.Το who is whoΓεννήθηκε: 03/07/2003Υπηκοότητα: Δομινικανή ΔημοκρατίαΎψος: 1.88μ.Θέση: ΓκαρντΠροηγούμενες ομάδες

Gran Canaria (2019–2024)



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Real Betis (2023)



Andorra (2023-2024)



Valencia (2024-26)



Οι φετινοί αριθμοί του...



Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Στην ACB είχε μέσο όρο 15.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.



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