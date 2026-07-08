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Bloomberg: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ το 2027 που είναι προγραμματισμένη στην Αλβανία
Bloomberg: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ το 2027 που είναι προγραμματισμένη στην Αλβανία
Η κριτική του Τραμπ στους Συμμάχους και η υστέρηση που παρουσιάζει η Αλβανία στις δαπάνες, αποτελούν τους δύο λόγους που προβληματίζουν το ΝΑΤΟ
Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να ματαιώσει την ετήσια σύνοδο κορυφής του επόμενου έτους, εν μέρει για να μειώσει τις εντάσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ - ο οποίος άσκησε για άλλη μια φορά το πρωί της Τετάρτης κριτική στη συμμαχία - και για να αποφύγει να στρέψει την προσοχή στο γεγονός ότι η διοργανώτρια χώρα είναι μία από εκείνες με τις χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες.
Η συζήτηση για την κατάργηση των ετήσιων συνόδων κορυφής έχει ενταθεί αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ηγέτες του ΝΑΤΟ έχουν συγκεντρωθεί στην Άγκυρα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι πήγε στην πρωτεύουσα της Τουρκίας μόνο λόγω της θερμής σχέσης του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του για να υποτιμήσει για άλλη μια φορά τη στρατιωτική συμμαχία και να αμφισβητήσει τη χρησιμότητά της.
Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου κατά του ΝΑΤΟ έχουν αυξήσει την πιθανότητα η σύνοδος κορυφής του επόμενου έτους, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Αλβανία, να αναβληθεί, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μιας ακόμη πλατφόρμας όπου ο Τραμπ θα μπορούσε να απαξιώσει τους συμμάχους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν τις ιδιωτικές συνομιλίες.
Η Αλβανία αποτελεί επίσης μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ που υστερούν στις δαπάνες, καθώς μέχρι πρόσφατα αποτύγχανε να εκπληρώσει τη μακροχρόνια δέσμευση για διάθεση τουλάχιστον του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα επιθυμούσε να διατηρήσει την ετήσια συνάντηση, ώστε η συμμαχία να παραμείνει στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας, ανέφεραν οι πηγές, και προσπάθησε να εντυπωσιάσει τον Τραμπ εξαίροντας τις μεγάλες αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες των συμμάχων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής της Άγκυρας, το οποίο θα εγκρίνουν οι ηγέτες την Τετάρτη, δεν θα περιλαμβάνει καμία αναφορά στην επόμενη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το κείμενο.
«Η σύνοδος κορυφής θα διεξαχθεί στην Αλβανία· το αν θα διεξαχθεί το επόμενο έτος ή το μεθεπόμενο είναι κάτι που τελεί υπό συζήτηση», δήλωσε στο Bloomberg TV ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.
Η συζήτηση για την κατάργηση των ετήσιων συνόδων κορυφής έχει ενταθεί αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ηγέτες του ΝΑΤΟ έχουν συγκεντρωθεί στην Άγκυρα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι πήγε στην πρωτεύουσα της Τουρκίας μόνο λόγω της θερμής σχέσης του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του για να υποτιμήσει για άλλη μια φορά τη στρατιωτική συμμαχία και να αμφισβητήσει τη χρησιμότητά της.
Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου κατά του ΝΑΤΟ έχουν αυξήσει την πιθανότητα η σύνοδος κορυφής του επόμενου έτους, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Αλβανία, να αναβληθεί, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μιας ακόμη πλατφόρμας όπου ο Τραμπ θα μπορούσε να απαξιώσει τους συμμάχους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν τις ιδιωτικές συνομιλίες.
Η Αλβανία αποτελεί επίσης μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ που υστερούν στις δαπάνες, καθώς μέχρι πρόσφατα αποτύγχανε να εκπληρώσει τη μακροχρόνια δέσμευση για διάθεση τουλάχιστον του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα επιθυμούσε να διατηρήσει την ετήσια συνάντηση, ώστε η συμμαχία να παραμείνει στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας, ανέφεραν οι πηγές, και προσπάθησε να εντυπωσιάσει τον Τραμπ εξαίροντας τις μεγάλες αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες των συμμάχων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής της Άγκυρας, το οποίο θα εγκρίνουν οι ηγέτες την Τετάρτη, δεν θα περιλαμβάνει καμία αναφορά στην επόμενη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το κείμενο.
«Η σύνοδος κορυφής θα διεξαχθεί στην Αλβανία· το αν θα διεξαχθεί το επόμενο έτος ή το μεθεπόμενο είναι κάτι που τελεί υπό συζήτηση», δήλωσε στο Bloomberg TV ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.
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