Κάθετος Διάδρομος: Metlen και Enerwave εξασφάλισαν όλη τη διαθέσιμη χωρητικότητα του ΔΕΣΦΑ

Το έντονο ενδιαφέρον των εταιρειών για τη δέσμευση χωρητικότητας στη διαδρομή μέσω της οποίας το φυσικό αέριο από το FSRU Αλεξανδρούπολης εισέρχεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) επιβεβαίωσε η τελευταία ετήσια δημοπρασία του https://www.protothema.gr/tag/desfa/για το προϊόν Route 2.



Η διαθέσιμη δυναμικότητα εξαντλήθηκε, με τους ηλεκτροπαραγωγούς να εξασφαλίζουν το σύνολό της, ενώ ο ανταγωνισμός οδήγησε σε premium που κατά πληροφορίες έφτασε έως και 39% πάνω από την τιμή εκκίνησης. Το αποτέλεσμα αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης διαδρομής, η οποία εξυπηρετεί τόσο την ελληνική αγορά όσο και τις εξαγωγές μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τη διαθέσιμη δυναμικότητα εξασφάλισαν η Metlen και η Enerwave (πρώην Elpedison) αποκτώντας δικαίωμα μεταφοράς ποσοτήτων φυσικού αερίου από το σημείο εισόδου της Αμφιτρίτης προς το ΕΣΜΦΑ.



Πρόκειται για τη διαδρομή μέσω της οποίας το LNG που εκφορτώνεται στο FSRU Αλεξανδρούπολης διοχετεύεται στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς, είτε για την τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς είτε, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, για εξαγωγές προς τη Βουλγαρία και τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.



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