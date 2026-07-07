Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, έχει καταλάβει την Κύπρο, λέει ο Νετανιάχου: Τα F-35 στην Άγκυρα θα καταστρέψουν την ισορροπία δυνάμεων
Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, έχει καταλάβει την Κύπρο, λέει ο Νετανιάχου: Τα F-35 στην Άγκυρα θα καταστρέψουν την ισορροπία δυνάμεων
Η Άγκυρα έχει επιθετικές βλέψεις και δεν είναι δύναμη σταθερότητας δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε την Τρίτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων» στη Μέση Ανατολή.
Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες αφότου ο στενός σύμμαχός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εξετάζει την πιθανότητα.
Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Ο Ισραηλινός ηγέτης κατηγορεί την Τουρκία ότι «έχει μολυνθεί» από την Αδελφότητα των Μουσουλμάνων, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο, ότι φιλοξενεί τη Χαμάς και ότι φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους.
«Δεν είναι ακριβώς ένας πρότυπος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών», λέει ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν απειλεί να καταστρέψει το Ισραήλ. «Δεν αποτελεί δύναμη ειρήνης και σταθερότητας», συμπληρώνει για την Τουρκία.
Ο Νετανιάχου είπε ακόμη ότι εν όψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Άγκυρα συζήτησε επανειλημμένα με τον Τραμπ σχετικά με την ανάγκη να παραμείνει η Τουρκία εκτός του προγράμματος F-35.
«Όλοι κατανοούν ότι, παρά την προσωπική φιλία που συνδέει τον πρόεδρο Τραμπ με τον [Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ] Ερντογάν, αυτό δεν καθιστά την Τουρκία φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Νετανιάχου.
Σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε πως, παρά τις περιστασιακές διαφωνίες με τον Τραμπ για το ζήτημα, «συμφωνούν στα σημαντικά ζητήματα» που σχετίζονται με τη διαχείριση της Τεχεράνης.
Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να πει τι θα μπορούσε να συμβεί, μετά την υπογραφή από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας.
«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», είπε ο Νετανιάχου στο CNN, όμως πρόσθεσε πως ο ίδιος διατηρεί αμφιβολίες.
«Στα σημαντικά θέματα, συμφωνούμε και περιστασιακά δεν συμφωνούμε, όμως είμαστε πραγματικοί σύμμαχοι», υπογράμμισε.
Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες αφότου ο στενός σύμμαχός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εξετάζει την πιθανότητα.
Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
⚡️🇺🇸🇹🇷🇮🇱 — Israeli PM Benjamin Netanyahu states that Turkey under Erdogan remains hostile to the US and threatens to destroy Israel:— MaxOsint Intel (@maxosintintel) July 7, 2026
"I think everybody understands that notwithstanding the personal friendship that President Trump has with Erdogan, it doesn't make Turkey a…
«Δεν είναι ακριβώς ένας πρότυπος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών», λέει ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν απειλεί να καταστρέψει το Ισραήλ. «Δεν αποτελεί δύναμη ειρήνης και σταθερότητας», συμπληρώνει για την Τουρκία.
Ο Νετανιάχου είπε ακόμη ότι εν όψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Άγκυρα συζήτησε επανειλημμένα με τον Τραμπ σχετικά με την ανάγκη να παραμείνει η Τουρκία εκτός του προγράμματος F-35.
«Όλοι κατανοούν ότι, παρά την προσωπική φιλία που συνδέει τον πρόεδρο Τραμπ με τον [Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ] Ερντογάν, αυτό δεν καθιστά την Τουρκία φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Νετανιάχου.
Σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε πως, παρά τις περιστασιακές διαφωνίες με τον Τραμπ για το ζήτημα, «συμφωνούν στα σημαντικά ζητήματα» που σχετίζονται με τη διαχείριση της Τεχεράνης.
Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να πει τι θα μπορούσε να συμβεί, μετά την υπογραφή από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας.
«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», είπε ο Νετανιάχου στο CNN, όμως πρόσθεσε πως ο ίδιος διατηρεί αμφιβολίες.
«Στα σημαντικά θέματα, συμφωνούμε και περιστασιακά δεν συμφωνούμε, όμως είμαστε πραγματικοί σύμμαχοι», υπογράμμισε.
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