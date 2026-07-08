ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν 4 εναέρια

Ρομά προκάλεσαν επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα, συνελήφθησαν και ξεκίνησαν να καταστρέφουν το Αστυνομικό Τμήμα
ΕΛΛΑΔΑ
Σπάτα Ρομά Αστυνομικό Τμήμα

Ρομά προκάλεσαν επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα, συνελήφθησαν και ξεκίνησαν να καταστρέφουν το Αστυνομικό Τμήμα

Πρόκειται για τρεις άνδρες που κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης

Ρομά προκάλεσαν επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα, συνελήφθησαν και ξεκίνησαν να καταστρέφουν το Αστυνομικό Τμήμα
113 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στα Σπάτα, όταν τρεις Ρομά προκάλεσαν αναστάτωση αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου είχαν μεταφερθεί.

Σύμφωνα με το irafina.gr, γύρω στις 22:00, ένας 34χρονος, ένας 29χρονος και ένας 20χρονος ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με νοσηλευτές μέσα στο Κέντρο Υγείας Σπάτων, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η Αστυνομία.

Οι τρεις άνδρες προσήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, ούτε εκεί η κατάσταση εκτονώθηκε, καθώς φέρονται να προκάλεσαν νέο επεισόδιο, προκαλώντας φθορές στον χώρο των κρατητηρίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και φθορές.

Οι τρεις κατηγορούμενοι κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.
113 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης