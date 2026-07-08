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Ρομά προκάλεσαν επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα, συνελήφθησαν και ξεκίνησαν να καταστρέφουν το Αστυνομικό Τμήμα
Ρομά προκάλεσαν επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα, συνελήφθησαν και ξεκίνησαν να καταστρέφουν το Αστυνομικό Τμήμα
Πρόκειται για τρεις άνδρες που κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης
Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στα Σπάτα, όταν τρεις Ρομά προκάλεσαν αναστάτωση αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου είχαν μεταφερθεί.
Σύμφωνα με το irafina.gr, γύρω στις 22:00, ένας 34χρονος, ένας 29χρονος και ένας 20χρονος ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με νοσηλευτές μέσα στο Κέντρο Υγείας Σπάτων, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η Αστυνομία.
Οι τρεις άνδρες προσήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, ούτε εκεί η κατάσταση εκτονώθηκε, καθώς φέρονται να προκάλεσαν νέο επεισόδιο, προκαλώντας φθορές στον χώρο των κρατητηρίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και φθορές.
Οι τρεις κατηγορούμενοι κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με το irafina.gr, γύρω στις 22:00, ένας 34χρονος, ένας 29χρονος και ένας 20χρονος ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με νοσηλευτές μέσα στο Κέντρο Υγείας Σπάτων, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η Αστυνομία.
Οι τρεις άνδρες προσήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, ούτε εκεί η κατάσταση εκτονώθηκε, καθώς φέρονται να προκάλεσαν νέο επεισόδιο, προκαλώντας φθορές στον χώρο των κρατητηρίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και φθορές.
Οι τρεις κατηγορούμενοι κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.
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