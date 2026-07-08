Influencer πλήρωσε €70.000 για αναρτήσεις χωρίς τιμολόγια: Οι 5 παγίδες φόρου που στήνει η ΑΑΔΕ
Influencer πλήρωσε €70.000 για αναρτήσεις χωρίς τιμολόγια: Οι 5 παγίδες φόρου που στήνει η ΑΑΔΕ
Διαγωνισμοί με δώρα, πληρωμές με προϊόντα και «δωρεάν» συνεργασίες στο μικροσκόπιο της εφορίας - Η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που αποτυπώνει το σκεπτικό με το οποίο αντιμετωπίζονται φορολογικά οι συνεργασίες μέσω social media
Ένα giveaway (διαγωνισμός με δώρα), ένα barter (προβολή προϊόντων με αντάλλαγμα δωρεάν προϊόντα ή υπηρεσίες) ή ακόμη και ένα «δωρεάν» προϊόν μπορεί να αποδειχθεί... ακριβή υπόθεση για τους influencers. Με την υπ' αριθμ. 1966/2026 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) αποτυπώνεται με σαφήνεια το σκεπτικό με το οποίο η ΑΑΔΕ αντιμετωπίζει φορολογικά τις συνεργασίες μέσω social media.
Από το σκεπτικό της απόφασης προκύπτει ότι τα barter, τα giveaways, οι δωρεάν παροχές αλλά ακόμη και αναρτήσεις που εμφανίζονται ως προσωπικές μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποτελέσουν αντικείμενο φορολογικού ελέγχου όταν συνδέονται με εμπορική προβολή. Παράλληλα, λειτουργεί ως οδηγός για τους επόμενους φορολογικούς ελέγχους, καθώς απορρίπτει μία προς μία τις βασικές αιτιάσεις που προβλήθηκαν στη συγκεκριμένη υπόθεση και επιβεβαιώνει ότι ακόμη και όταν δεν υπάρχει άμεση χρηματική πληρωμή, μπορεί να προκύψει φορολογητέα συναλλαγή.
Δεν είναι τυχαίο ότι η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα μεγαλύτερο μέρος της διαφημιστικής δαπάνης μεταφέρεται από τα παραδοσιακά μέσα στους influencers και τους δημιουργούς περιεχομένου, με τις συνεργασίες μέσω social media να βρίσκονται πλέον όλο και συχνότερα στο μικροσκόπιο των φορολογικών ελέγχων.
Η υπόθεση αφορά εταιρεία με αντικείμενο τις υπηρεσίες διαφημιστικών γραφείων, μέσω της οποίας δραστηριοποιούνταν influencer στο Instagram. Η μοναδική εταίρος και διαχειρίστριά της πραγματοποιούσε τις αναρτήσεις μέσω του λογαριασμού της, ενώ οι εμπορικές συνεργασίες τιμολογούνταν μέσω της εταιρείας. Ο φορολογικός έλεγχος διασταύρωσε τις αναρτήσεις με τα βιβλία, τα ιδιωτικά συμφωνητικά και τα φορολογικά στοιχεία. Έτσι προέκυψε ότι σειρά εμπορικών συνεργασιών δεν είχε τιμολογηθεί, οδηγώντας σε σημαντικούς καταλογισμούς φόρων, ΦΠΑ και προστίμων.
Σύμφωνα με την απόφαση, η ελεγχόμενη πραγματοποίησε συνολικά 322 αναρτήσεις μέσα στο 2019. Από αυτές, αρκετές είχαν τιμολογηθεί κανονικά, όμως ο έλεγχος εντόπισε 54 αναρτήσεις για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί κανένα φορολογικό στοιχείο, παρότι κρίθηκε ότι αφορούσαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Οι μη τιμολογημένες αυτές συνεργασίες αντιστοιχούσαν σε αδήλωτα έσοδα 81.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19.560 ευρώ. Για την υπόθεση καταλογίστηκε πρόσθετος φόρος εισοδήματος 28.083,52 ευρώ, πρόστιμο 14.041,76 ευρώ, καθώς και πρόστιμο 9.780 ευρώ για τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Επιπλέον, καταλογίστηκε ΦΠΑ 19.560 ευρώ. Συνολικά, η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας ξεπέρασε τις 70.000 ευρώ.
Η απόφαση της ΔΕΔ αναδεικνύει στην πράξη τις πέντε βασικές φορολογικές παγίδες που πρέπει να γνωρίζουν όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στα social media:
Barter: Η παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών ως αντάλλαγμα για διαφημιστική προβολή συνιστά οικονομική συναλλαγή και όχι χαριστική παροχή, δημιουργώντας φορολογικές υποχρεώσεις.
Giveaways: Όταν εντάσσονται σε εμπορική συνεργασία και συνοδεύονται από διαφημιστική προβολή, μπορεί να θεωρηθούν φορολογητέες συναλλαγές.
«Προσωπικές» αναρτήσεις: Δεν αρκεί ο ισχυρισμός ότι μια δημοσίευση είναι προσωπική. Αν διαθέτει χαρακτηριστικά οργανωμένης διαφημιστικής προβολής, μπορεί να αντιμετωπιστεί ως επιχειρηματική δραστηριότητα.
Έμμεσες αποδείξεις: Η ύπαρξη φορολογητέας ύλης μπορεί να αποδειχθεί όχι μόνο με άμεσες αποδείξεις πληρωμής αλλά και με αντικειμενικές και συγκλίνουσες ενδείξεις που προκύπτουν από τα πραγματικά περιστατικά.
Προσδιορισμός αδήλωτων εσόδων: Η ΑΑΔΕ μπορεί να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο, όπως αναρτήσεις, φωτογραφίες, hashtags, tags, ιδιωτικά συμφωνητικά και τιμολόγια, για να υπολογίσει την αξία των μη δηλωμένων συνεργασιών.
Αυτό ακριβώς συνέβη και στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από τις 322 αναρτήσεις που εξετάστηκαν για το 2019, ο έλεγχος έκρινε ότι 54 αποτελούσαν μη τιμολογημένες επιχειρηματικές συναλλαγές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν εννέα συνεργασίες με τη μορφή barter, έντεκα giveaways και 46 αναρτήσεις που η εταιρεία υποστήριξε ότι ήταν προσωπικές, ισχυρισμούς που η ΔΕΔ απέρριψε.
Για να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό, η ΔΕΔ δεν βασίστηκε αποκλειστικά στα hashtags ή στα tags. Συνεκτίμησε το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, διαπιστώνοντας ότι οι επίμαχες αναρτήσεις είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά με ήδη τιμολογημένες συνεργασίες, προωθούσαν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες και είχαν παραχθεί με επαγγελματική επιμέλεια από φωτογράφους, βιντεογράφους, κομμωτές και στυλίστες. Για τον λόγο αυτό έκρινε ότι δεν επρόκειτο για απλές προσωπικές δημοσιεύσεις.
Η ΔΕΔ απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι τα barter δεν αποτελούν αμοιβή. Η ΔΕΔ έκρινε ότι όταν ένας influencer λαμβάνει ως αντάλλαγμα ένα προϊόν, μια δωρεάν διαμονή, ένα γεύμα, μια υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη παροχή για την προβολή μιας επιχείρησης, εξακολουθεί να υπάρχει οικονομική συναλλαγή και όχι χαριστική παροχή. Με απλά λόγια, δεν έχει σημασία μόνο αν αλλάζουν χέρια χρήματα, αλλά αν υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα για τη διαφημιστική προβολή.
Στην υπόθεση αυτή η ΑΑΔΕ δεν προσδιόρισε αυθαίρετα την αξία των μη τιμολογημένων συνεργασιών. Χρησιμοποίησε πραγματικά ιδιωτικά συμφωνητικά και τιμολόγια της ίδιας της εταιρείας, λαμβάνοντας ως βάση τις ελάχιστες αμοιβές που η ίδια είχε συμφωνήσει για αντίστοιχες συνεργασίες, δηλαδή 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε διαφημιστικό post και 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε giveaway. Με βάση αυτά υπολόγισε την αξία κάθε μη τιμολογημένης συνεργασίας, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι ο καταλογισμός έγινε αυθαίρετα.
Η συγκεκριμένη απόφαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς έρχεται σε μια περίοδο που η ΑΑΔΕ έχει περάσει σε ένα νέο, πλήρως ψηφιοποιημένο μοντέλο ελέγχων. Οι πληρωμές για διαφημιστικές συνεργασίες, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω των ψηφιακών συστημάτων αφήνουν πλέον ισχυρό ηλεκτρονικό αποτύπωμα, το οποίο αξιοποιείται στις διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων. Έτσι, οι έλεγχοι δεν ξεκινούν πλέον μόνο ύστερα από καταγγελίες ή επιτόπιες επαληθεύσεις, αλλά και από τις αποκλίσεις που εντοπίζουν τα ίδια τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια απόκρυψης φορολογητέας ύλης.
Από το σκεπτικό της απόφασης προκύπτει ότι τα barter, τα giveaways, οι δωρεάν παροχές αλλά ακόμη και αναρτήσεις που εμφανίζονται ως προσωπικές μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποτελέσουν αντικείμενο φορολογικού ελέγχου όταν συνδέονται με εμπορική προβολή. Παράλληλα, λειτουργεί ως οδηγός για τους επόμενους φορολογικούς ελέγχους, καθώς απορρίπτει μία προς μία τις βασικές αιτιάσεις που προβλήθηκαν στη συγκεκριμένη υπόθεση και επιβεβαιώνει ότι ακόμη και όταν δεν υπάρχει άμεση χρηματική πληρωμή, μπορεί να προκύψει φορολογητέα συναλλαγή.
Δεν είναι τυχαίο ότι η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα μεγαλύτερο μέρος της διαφημιστικής δαπάνης μεταφέρεται από τα παραδοσιακά μέσα στους influencers και τους δημιουργούς περιεχομένου, με τις συνεργασίες μέσω social media να βρίσκονται πλέον όλο και συχνότερα στο μικροσκόπιο των φορολογικών ελέγχων.
Η υπόθεση αφορά εταιρεία με αντικείμενο τις υπηρεσίες διαφημιστικών γραφείων, μέσω της οποίας δραστηριοποιούνταν influencer στο Instagram. Η μοναδική εταίρος και διαχειρίστριά της πραγματοποιούσε τις αναρτήσεις μέσω του λογαριασμού της, ενώ οι εμπορικές συνεργασίες τιμολογούνταν μέσω της εταιρείας. Ο φορολογικός έλεγχος διασταύρωσε τις αναρτήσεις με τα βιβλία, τα ιδιωτικά συμφωνητικά και τα φορολογικά στοιχεία. Έτσι προέκυψε ότι σειρά εμπορικών συνεργασιών δεν είχε τιμολογηθεί, οδηγώντας σε σημαντικούς καταλογισμούς φόρων, ΦΠΑ και προστίμων.
Σύμφωνα με την απόφαση, η ελεγχόμενη πραγματοποίησε συνολικά 322 αναρτήσεις μέσα στο 2019. Από αυτές, αρκετές είχαν τιμολογηθεί κανονικά, όμως ο έλεγχος εντόπισε 54 αναρτήσεις για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί κανένα φορολογικό στοιχείο, παρότι κρίθηκε ότι αφορούσαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Οι μη τιμολογημένες αυτές συνεργασίες αντιστοιχούσαν σε αδήλωτα έσοδα 81.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19.560 ευρώ. Για την υπόθεση καταλογίστηκε πρόσθετος φόρος εισοδήματος 28.083,52 ευρώ, πρόστιμο 14.041,76 ευρώ, καθώς και πρόστιμο 9.780 ευρώ για τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Επιπλέον, καταλογίστηκε ΦΠΑ 19.560 ευρώ. Συνολικά, η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας ξεπέρασε τις 70.000 ευρώ.
Η απόφαση της ΔΕΔ αναδεικνύει στην πράξη τις πέντε βασικές φορολογικές παγίδες που πρέπει να γνωρίζουν όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στα social media:
Barter: Η παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών ως αντάλλαγμα για διαφημιστική προβολή συνιστά οικονομική συναλλαγή και όχι χαριστική παροχή, δημιουργώντας φορολογικές υποχρεώσεις.
Giveaways: Όταν εντάσσονται σε εμπορική συνεργασία και συνοδεύονται από διαφημιστική προβολή, μπορεί να θεωρηθούν φορολογητέες συναλλαγές.
«Προσωπικές» αναρτήσεις: Δεν αρκεί ο ισχυρισμός ότι μια δημοσίευση είναι προσωπική. Αν διαθέτει χαρακτηριστικά οργανωμένης διαφημιστικής προβολής, μπορεί να αντιμετωπιστεί ως επιχειρηματική δραστηριότητα.
Έμμεσες αποδείξεις: Η ύπαρξη φορολογητέας ύλης μπορεί να αποδειχθεί όχι μόνο με άμεσες αποδείξεις πληρωμής αλλά και με αντικειμενικές και συγκλίνουσες ενδείξεις που προκύπτουν από τα πραγματικά περιστατικά.
Προσδιορισμός αδήλωτων εσόδων: Η ΑΑΔΕ μπορεί να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο, όπως αναρτήσεις, φωτογραφίες, hashtags, tags, ιδιωτικά συμφωνητικά και τιμολόγια, για να υπολογίσει την αξία των μη δηλωμένων συνεργασιών.
Αυτό ακριβώς συνέβη και στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από τις 322 αναρτήσεις που εξετάστηκαν για το 2019, ο έλεγχος έκρινε ότι 54 αποτελούσαν μη τιμολογημένες επιχειρηματικές συναλλαγές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν εννέα συνεργασίες με τη μορφή barter, έντεκα giveaways και 46 αναρτήσεις που η εταιρεία υποστήριξε ότι ήταν προσωπικές, ισχυρισμούς που η ΔΕΔ απέρριψε.
Για να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό, η ΔΕΔ δεν βασίστηκε αποκλειστικά στα hashtags ή στα tags. Συνεκτίμησε το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, διαπιστώνοντας ότι οι επίμαχες αναρτήσεις είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά με ήδη τιμολογημένες συνεργασίες, προωθούσαν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες και είχαν παραχθεί με επαγγελματική επιμέλεια από φωτογράφους, βιντεογράφους, κομμωτές και στυλίστες. Για τον λόγο αυτό έκρινε ότι δεν επρόκειτο για απλές προσωπικές δημοσιεύσεις.
Η ΔΕΔ απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι τα barter δεν αποτελούν αμοιβή. Η ΔΕΔ έκρινε ότι όταν ένας influencer λαμβάνει ως αντάλλαγμα ένα προϊόν, μια δωρεάν διαμονή, ένα γεύμα, μια υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη παροχή για την προβολή μιας επιχείρησης, εξακολουθεί να υπάρχει οικονομική συναλλαγή και όχι χαριστική παροχή. Με απλά λόγια, δεν έχει σημασία μόνο αν αλλάζουν χέρια χρήματα, αλλά αν υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα για τη διαφημιστική προβολή.
Στην υπόθεση αυτή η ΑΑΔΕ δεν προσδιόρισε αυθαίρετα την αξία των μη τιμολογημένων συνεργασιών. Χρησιμοποίησε πραγματικά ιδιωτικά συμφωνητικά και τιμολόγια της ίδιας της εταιρείας, λαμβάνοντας ως βάση τις ελάχιστες αμοιβές που η ίδια είχε συμφωνήσει για αντίστοιχες συνεργασίες, δηλαδή 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε διαφημιστικό post και 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε giveaway. Με βάση αυτά υπολόγισε την αξία κάθε μη τιμολογημένης συνεργασίας, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι ο καταλογισμός έγινε αυθαίρετα.
Η συγκεκριμένη απόφαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς έρχεται σε μια περίοδο που η ΑΑΔΕ έχει περάσει σε ένα νέο, πλήρως ψηφιοποιημένο μοντέλο ελέγχων. Οι πληρωμές για διαφημιστικές συνεργασίες, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω των ψηφιακών συστημάτων αφήνουν πλέον ισχυρό ηλεκτρονικό αποτύπωμα, το οποίο αξιοποιείται στις διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων. Έτσι, οι έλεγχοι δεν ξεκινούν πλέον μόνο ύστερα από καταγγελίες ή επιτόπιες επαληθεύσεις, αλλά και από τις αποκλίσεις που εντοπίζουν τα ίδια τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια απόκρυψης φορολογητέας ύλης.
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