Influencer πλήρωσε €70.000 για αναρτήσεις χωρίς τιμολόγια: Οι 5 παγίδες φόρου που στήνει η ΑΑΔΕ

Διαγωνισμοί με δώρα, πληρωμές με προϊόντα και «δωρεάν» συνεργασίες στο μικροσκόπιο της εφορίας - Η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που αποτυπώνει το σκεπτικό με το οποίο αντιμετωπίζονται φορολογικά οι συνεργασίες μέσω social media





