Ρεκόρ ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα – Στα 12,86 δισ. δολάρια οι εισροές το 2025

Πρωταγωνιστής στις νέες επενδύσεις αναδείχθηκε ο ενεργειακός κλάδος, ενώ σημαντικές τοποθετήσεις καταγράφηκαν επίσης στους τομείς της υγείας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τυχερών παιχνιδιών, της βιομηχανίας τροφίμων και της εκπαίδευσης