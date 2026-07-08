Ρεκόρ ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα – Στα 12,86 δισ. δολάρια οι εισροές το 2025
Ρεκόρ ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα – Στα 12,86 δισ. δολάρια οι εισροές το 2025
Πρωταγωνιστής στις νέες επενδύσεις αναδείχθηκε ο ενεργειακός κλάδος, ενώ σημαντικές τοποθετήσεις καταγράφηκαν επίσης στους τομείς της υγείας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τυχερών παιχνιδιών, της βιομηχανίας τροφίμων και της εκπαίδευσης
Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) στην Ελλάδα το 2025, καθώς ανήλθαν στα 12,86 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 10 δισ. δολαρίων. Η επίδοση αυτή αποτελεί την καλύτερη των τελευταίων δεκαετιών και επιβεβαιώνει τη βελτίωση της επενδυτικής εικόνας της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία της UNCTAD.
Πρωταγωνιστής στις νέες επενδύσεις αναδείχθηκε ο ενεργειακός κλάδος, ενώ σημαντικές τοποθετήσεις καταγράφηκαν επίσης στους τομείς της υγείας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τυχερών παιχνιδιών, της βιομηχανίας τροφίμων και της εκπαίδευσης. Αντίθετα, οι επενδύσεις στον κλάδο των ακινήτων παρέμειναν σταθερές, χωρίς να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό της ανόδου, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
Παρά τη θετική εικόνα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι λεγόμενες επενδύσεις «greenfield» – δηλαδή η δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων από το μηδέν – εξακολουθούν να κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των εισροών αφορά εξαγορές, συγχωνεύσεις ή συμμετοχές σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και όχι νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις.
Το νέο ιστορικό ρεκόρ ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, ενώ αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης ενός σταθερού οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, ώστε να συνεχιστεί η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Πρωταγωνιστής στις νέες επενδύσεις αναδείχθηκε ο ενεργειακός κλάδος, ενώ σημαντικές τοποθετήσεις καταγράφηκαν επίσης στους τομείς της υγείας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τυχερών παιχνιδιών, της βιομηχανίας τροφίμων και της εκπαίδευσης. Αντίθετα, οι επενδύσεις στον κλάδο των ακινήτων παρέμειναν σταθερές, χωρίς να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό της ανόδου, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
Παρά τη θετική εικόνα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι λεγόμενες επενδύσεις «greenfield» – δηλαδή η δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων από το μηδέν – εξακολουθούν να κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των εισροών αφορά εξαγορές, συγχωνεύσεις ή συμμετοχές σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και όχι νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις.
Το νέο ιστορικό ρεκόρ ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, ενώ αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης ενός σταθερού οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, ώστε να συνεχιστεί η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία.
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