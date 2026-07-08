Ο «Ελσίνκι» του La Casa de Papel κάνει διακοπές στη Σαντορίνη, η φωτογραφία με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Ο «Ελσίνκι» του La Casa de Papel κάνει διακοπές στη Σαντορίνη, η φωτογραφία με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Ώρα για χαλάρωση, γράφει ο Ντάρκο Πέριτς
Τη Σαντορίνη επέλεξε ο «Ελσίνκι» του La Casa de Papel για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ποζάροντας στο νησί με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
Ο Σέρβος ηθοποιός Ντάρκο Πέριτς δημοσίευσε την Τρίτη 7 Ιουλίου μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίστηκε μέσα σε πισίνα, στο ξενοδοχείο όπου επέλεξε για τη διαμονή του, στα Φηρά.
Πάνω στο Instagram story, ο Πέριτς έγραψε χαρακτηριστικά για τις στιγμές που περνάει στο κυκλαδίτικο νησί: «Ώρα για χαλάρωση».
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Σέρβος ηθοποιός Ντάρκο Πέριτς δημοσίευσε την Τρίτη 7 Ιουλίου μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίστηκε μέσα σε πισίνα, στο ξενοδοχείο όπου επέλεξε για τη διαμονή του, στα Φηρά.
Πάνω στο Instagram story, ο Πέριτς έγραψε χαρακτηριστικά για τις στιγμές που περνάει στο κυκλαδίτικο νησί: «Ώρα για χαλάρωση».
Δείτε τη φωτογραφία
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