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Ο «Ελσίνκι» του La Casa de Papel κάνει διακοπές στη Σαντορίνη, η φωτογραφία με φόντο το ηλιοβασίλεμα
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Ντάρκο Πέριτς La Casa de Papel Σαντορίνη

Ο «Ελσίνκι» του La Casa de Papel κάνει διακοπές στη Σαντορίνη, η φωτογραφία με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Ώρα για χαλάρωση, γράφει ο Ντάρκο Πέριτς

Ο «Ελσίνκι» του La Casa de Papel κάνει διακοπές στη Σαντορίνη, η φωτογραφία με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Ιωάννα Μαρίνου
Τη Σαντορίνη επέλεξε ο «Ελσίνκι» του La Casa de Papel για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ποζάροντας στο νησί με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Ο Σέρβος  ηθοποιός Ντάρκο Πέριτς δημοσίευσε την Τρίτη 7 Ιουλίου μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίστηκε μέσα σε πισίνα, στο ξενοδοχείο όπου επέλεξε για τη διαμονή του, στα Φηρά.

Πάνω στο Instagram story, ο Πέριτς έγραψε χαρακτηριστικά για τις στιγμές που περνάει στο κυκλαδίτικο νησί: «Ώρα για χαλάρωση».

Δείτε τη φωτογραφία

Ο «Ελσίνκι» του La Casa de Papel κάνει διακοπές στη Σαντορίνη, η φωτογραφία με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Ιωάννα Μαρίνου

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