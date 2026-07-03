Οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν σχεδόν 40 δισ. δολάρια στα δεξαμενόπλοια του μέλλοντος
Οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν σχεδόν 40 δισ. δολάρια στα δεξαμενόπλοια του μέλλοντος
Σύμφωνα με την Gosships Intelligence η ελληνόκτητη ναυτιλία συγκεντρώνει περίπου το 60% των παγκόσμιων επενδύσεων των πέντε μεγαλύτερων ναυτιλιακών χωρών σε νέες παραγγελίες tankers το 2026, ποντάροντας στη ζήτηση της επόμενης δεκαετίας
Σχεδόν 40 δισ. δολάρια έχουν δεσμεύσει οι Έλληνες εφοπλιστές για την κατασκευή νέων δεξαμενόπλοιων μέσα στο 2026, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με έρευνα της Gosships Intelligence, την ώρα που η διεθνής προσοχή είναι στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις εντάσεις στο Ορμούζ, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες προχωρούν αθόρυβα σε μια στρατηγική ανανέωσης και επέκτασης του στόλου τους.
Η έρευνα, που βασίζεται σε στοιχεία της Veson Nautical (Ιούνιος 2026), αναφέρει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των συνολικών επενδύσεων που πραγματοποίησαν φέτος οι πέντε μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις του κόσμου για νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων. Συνολικά έχουν παραγγελθεί 141 νέα δεξαμενόπλοια μέσα στο 2026, εκ των οποίων τα 44 είναι VLCC (Very Large Crude Carriers), δηλαδή τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου που δραστηριοποιούνται διεθνώς.
Η Gosships Intelligence επισημαίνει ότι η επενδυτική αυτή στρατηγική δεν αποτελεί μια απλή αντίδραση στις σημερινές υψηλές αποδόσεις της αγοράς, αλλά μια μακροπρόθεσμη τοποθέτηση. Τα περισσότερα από τα νέα πλοία θα παραδοθούν από το 2028 και μετά, γεγονός που δείχνει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν στις ανάγκες μεταφοράς πετρελαίου της επόμενης δεκαετίας.
Η ανάλυση αποδίδει αυτή τη στρατηγική σε τρεις βασικούς παράγοντες: τα διαθέσιμα κατασκευαστικά «slots» στα ναυπηγεία που σταδιακά περιορίζονται, τη γήρανση του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων που οδηγεί περισσότερα πλοία προς διάλυση και τις διεθνείς κυρώσεις που περιορίζουν τον αριθμό των διαθέσιμων πλοίων για τη μεταφορά πετρελαίου.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσιάζεται ο όμιλος Dynacom του Γιώργου Προκοπίου, ο οποίος μέσα σε μόλις έξι μήνες πούλησε 16 παλαιότερα δεξαμενόπλοια και προχώρησε στην παραγγελία 36 νέων. Σύμφωνα με την έρευνα, η κίνηση αυτή αντανακλά μια στρατηγική ανανέωσης του στόλου, με πώληση παλαιότερων μονάδων σε ευνοϊκές αποτιμήσεις και επένδυση σε σύγχρονα πλοία πριν αυξηθεί περαιτέρω το κόστος κατασκευής.
Η Gosships Intelligence υπογραμμίζει ακόμη ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τη χωρητικότητα του εμπορικού της στόλου. Κατά την εκτίμηση της έρευνας, ο έλεγχος ενός τόσο μεγάλου μέρους των νέων παραγγελιών δεξαμενόπλοιων ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου.
Το βασικό ερώτημα που θέτει είναι αν οι Έλληνες εφοπλιστές πραγματοποιούν μία ακόμη διορατική επένδυση πριν από τον επόμενο ανοδικό κύκλο της αγοράς ή αν αναλαμβάνουν ένα ιδιαίτερα υψηλό ρίσκο επενδύοντας σχεδόν 40 δισ. δολάρια σε μια περίοδο που αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η αγορά βρίσκεται κοντά στην κορύφωσή της.
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Η έρευνα, που βασίζεται σε στοιχεία της Veson Nautical (Ιούνιος 2026), αναφέρει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των συνολικών επενδύσεων που πραγματοποίησαν φέτος οι πέντε μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις του κόσμου για νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων. Συνολικά έχουν παραγγελθεί 141 νέα δεξαμενόπλοια μέσα στο 2026, εκ των οποίων τα 44 είναι VLCC (Very Large Crude Carriers), δηλαδή τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου που δραστηριοποιούνται διεθνώς.
Η Gosships Intelligence επισημαίνει ότι η επενδυτική αυτή στρατηγική δεν αποτελεί μια απλή αντίδραση στις σημερινές υψηλές αποδόσεις της αγοράς, αλλά μια μακροπρόθεσμη τοποθέτηση. Τα περισσότερα από τα νέα πλοία θα παραδοθούν από το 2028 και μετά, γεγονός που δείχνει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν στις ανάγκες μεταφοράς πετρελαίου της επόμενης δεκαετίας.
Η ανάλυση αποδίδει αυτή τη στρατηγική σε τρεις βασικούς παράγοντες: τα διαθέσιμα κατασκευαστικά «slots» στα ναυπηγεία που σταδιακά περιορίζονται, τη γήρανση του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων που οδηγεί περισσότερα πλοία προς διάλυση και τις διεθνείς κυρώσεις που περιορίζουν τον αριθμό των διαθέσιμων πλοίων για τη μεταφορά πετρελαίου.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσιάζεται ο όμιλος Dynacom του Γιώργου Προκοπίου, ο οποίος μέσα σε μόλις έξι μήνες πούλησε 16 παλαιότερα δεξαμενόπλοια και προχώρησε στην παραγγελία 36 νέων. Σύμφωνα με την έρευνα, η κίνηση αυτή αντανακλά μια στρατηγική ανανέωσης του στόλου, με πώληση παλαιότερων μονάδων σε ευνοϊκές αποτιμήσεις και επένδυση σε σύγχρονα πλοία πριν αυξηθεί περαιτέρω το κόστος κατασκευής.
Η Gosships Intelligence υπογραμμίζει ακόμη ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τη χωρητικότητα του εμπορικού της στόλου. Κατά την εκτίμηση της έρευνας, ο έλεγχος ενός τόσο μεγάλου μέρους των νέων παραγγελιών δεξαμενόπλοιων ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου.
Το βασικό ερώτημα που θέτει είναι αν οι Έλληνες εφοπλιστές πραγματοποιούν μία ακόμη διορατική επένδυση πριν από τον επόμενο ανοδικό κύκλο της αγοράς ή αν αναλαμβάνουν ένα ιδιαίτερα υψηλό ρίσκο επενδύοντας σχεδόν 40 δισ. δολάρια σε μια περίοδο που αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η αγορά βρίσκεται κοντά στην κορύφωσή της.
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